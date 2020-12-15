تويوتا مستعمل ممتازة بسعر يبدأ من 7.500 ريال للبيع في حراج السيارات

سيارات تويوتا مستعمل للبيع بأسعار رخيصة للغاية، سوف تجد في العروض التي نقدمها لك اليوم من حراج السيارات في مختلف المدن سيارات تويوتا للبيع بسعر يبدأ من 7.500 ريال، وتحتوي عروض سيارات تويوتا مستعمل لشهر ديسمبر 2020 مختلف أنواع وموديلات سيارات تويوتا بأسعار منخفضة جدا، والتي يفضلها الكثيرين بسبب قوة المحرك والسعر المقبول ووفرة قطع الغيار، وتضمنت عروض هذا الأسبوع موديلات تويوتا متنوعة تضمنت موديلات ياريس وكورولا وأفالون وكامري، لذا تابعنا فسوف نقدم لك قائمة متكاملة تتضمن كافة عروض سيارات تويوتا مستعمل بأرخص الأسعار.

أرخص سيارات تويوتا مستعمل للبيع في السعودية

عرضت مؤخرا سيارة تويوتا ياريس موديل 2011 بحالة ممتازة فئة سيدان فضية اللون أوتوماتيك، تجاوز عداد السيارة 200.000 كم وتتواجد في حراج جدة بسعر 14.500 ريال سعودي، كما تتوفر سيارة تويوتا كورولا 2013 تجاوز عدادها 200 ألف كم، وتتواجد السيارة في حراج جازان بسعر 15.000 ريال سعودي، وتتوفر أيضا سيارة تويوتا ياريس 2011 أوتوماتيك فئة سيدان فضية اللون، تجاوز عداد السيارة أيضاً 200 ألف كم وتتواجد في حراج الرياض للمستعمل بسعر 12.500 ريال سعودي.

تضمنت بقية عروضنا اليوم من حراج السيارات بالمملكة سيارة تويوتا كامري 2007 فئة سيدان باللون الأزرق، تجاوز عداد السيارة 200 ألف كم وتتواجد في حراج الرياض بسعر 14.000 ريال سعودي، وتتوافر أيضا سيارة تويوتا كامري 2000 فئة سيدان باللون الأبيض، تجاوزت عدادها 190.000 كم وتتواجد في حراج جدة بسعر 10.000 ريال سعودي فقط، وتتوفر سيارة تويوتا أفالون 2005 أوتوماتيك فئة سيدان زرقاء اللون بسعر 20.000 ريال سعودي، تجاوز عداد السيارة 60.000 كم وهي تتواجد في حراج مكة المكرمة .

عروض سيارات تويوتا للبيع بأرخص الأسعار

في عروض سيارات تويوتا مستعمل تتواجد الآن سيارة تويوتا كورولا 2013 أوتوماتيك فئة سيدان فضية اللون، بلغ عداد الكيلومترات في السيارة 130.000 كم وتتواجد في حراج جدة للمستعمل بسعر 16.000 ريال سعودي، وتتوفر أيضا سيارة تويوتا كورولا 2010 أوتوماتيك فئة سيدان بيضاء اللون، تجاوز عداد السيارة 200 ألف كم وتتواجد في حراج الخبر بسعر 18.000 ريال سعودي وهي بحالة جيدة.

تتوفر أيضا سيارة تويوتا كامري 2004 أوتوماتيك فئة سيدان فضية اللون، تجاوز عداد السيارة 200 ألف كم وتتواجد في حراج الرياض بسعر 9.000 ريال سعودي فقط، كما تتوفر سيارة تويوتا كامري 2009 أوتوماتيك فئة سيدان حمراء اللون، وقد تجاوز عداد السيارة ما يتراوح بين (119.000 – 100.000) كم، تتواجد في حراج قطيف بسعر 19.000 ريال سعودي، وتوافرت أخيراً سيارة تويوتا يارس 2007 فئة سيدان باللون الفضي بسعر 7500 ريال سعودي، تجاوز عداد السيارة 200 ألف كم وتتواجد في حراج الأحساء وهي أرخص سيارة تويوتا في عروض ديسمبر للسيارات المستعملة.