أسعار السيارات الجديدة داخل المملكة العربية السعودية بعروض شراء تنافسية

أسعار السيارات في المملكة العربية السعودية لسنة 2021 تختلف علي حسب نوع ومواصفات السيارة التي ترغب في اقتنائها, حيث هناك من يفضل أن تكون سيارته اتوماتيك وهناك من يرغب بأنها تكون يدوية, حيث تختلف سعر السيارة وفقاً لإمكانيات كل سيارة, كما يوجد سيارات بها الكماليات وهناك سيارات أقل في السعر بكماليات أقل, ويبحث المواطنين الراغبين في اقتناء سيارة جديدة علي المواصفات التي يرغب بها وعلي النوع المفضل لديه وعلي افضل سعر يمكن أن يشتري به سيارته الجديدة, ومع كثرة أنواع السيارات داخل المملكة العربية السعودية وتنافس أصحاب معارض السيارات علي جذب العملاء للشراء منهم, إليكم استعراض لبعض السيارات الجديدة بمواصفاتها وأسعارها لسنة 2021.

أسعار سيارات مازدا في السعودية بعد رفع ضريبة القيمة المضافة

حيث تعتبر سيارات مازدا من أفضل وأشيك السيارات والتي تحظي باهتمام من قبل رواد السيارات ومحبيها, ومع قدوم سنة 2021 وتغير أسعار السيارات وارتفاعها بسبب رفع قيمة ضريبة القيمة المضافة, يرغب عشاق مازدا معرفة أسعارها الجديدة:

يبدأ سعر سيارة مازدا cx 3 في المملكة العربية السعودية من 67 ألف ريال سعودي.

يبدأ سعر سيارة مازدا cx 9 في السعودية من 143 ألف ريال.

أسعار سيارات تويوتا في السعودية لسنة 2021

تعتبر سيارات تويوتا من أفضل السيارات التي تعتمد علي القوة والاعتمادية في الأداء, ومع تطور سيارات تويوتا واهتمام الشركة بالتصميم الخاص بجميع سيارات تويوتا أدي ذلك إلي رفع قيمة بيع سيارات تويوتا:

تبدأ أسعار Toyota Corolla من 74 ألف ريال.

سيارات Toyota Yaris أسعارها تبدأ ب 52 ألف ريال.

كما تبلغ قيمة سيارات Toyota Hilux من 53 ألف.

تبلغ سعر سيارات Toyota Camry بداية من سعر 95 ألف.

سيارات Toyota frotuner تبدأ من 114 ألف ريال.

أسعار سيارات فيراري في المملكة لسنة 2021

تتميز سيارات فيراري بأنها ذات طبع أنيق ومميز يجذب عشاق السيارات له: