مرسيدس تتحضر لإطلاق سيارة تنافس سيارات تسلا الكهربائية

مما لا شك فيه أن المستقبل للسيارات الكهربائية، وفي خطوة جديدة لدخول عالم سيارات المستقبل المتطورة الصديقة للبيئة، بدأت عملاق صناعة السيارات الألمانية مرسيدس، باختبار مركبة جديدة يتوقع لها أن تكون أهم منافس لسيارات تسلا الأمريكية.

مرسيدس تنافس تسلا بسيارة جديدة

وانتشرت على صفحات ومواقع إلكترونية صور وفيديوهات سربت لاختبارات السيارة الجديدة، التي تجمع ما بين تصميم EQA الكهربائية التي كشفت عنها مرسيدس العام الجاري، وبين سيارات GLA الشهيرة، وأتت بهيكل كروس أوفر متوسط الحجم، وبتصميم فريد لشكل المصابيح والواجهتين الأمامية والخلفية.

سيارة مرسيدس الكهربائية من الداخل

ومن الداخل يتضح أن مقصورة السيارة ستحصل على شاشة عملاقة تعمل باللمس تمتد قبالة الركاب من الأمام، وعلى كامل عرض الواجهة تقريبا، وهي مجهزة بلوحة تحكم لمسية موضوعة يمين السائق، وبمقود رياضي مكسو بالجلد ومجهز بأزرار للتحكم بأنظمة القيادة وعدد من ميزات المركبة، فضلا عن أن المقاعد جلدية ويمكن التحكم بوضعياتها عبر أنظمة وأزرار كهربائية.