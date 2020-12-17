هل تريد شراء سيارة ؟ميزانيتك من ٢٠٠ إلي ٢٥٠ ألف هذه قائمه بأفضل السيارات 2020

واحده من أهم احتياجات العديد منا هي شراء سياره، فهي تضيف سهوله كبيره لأعمالنا اليومية وإنجاز للعديد من الأعمال في وقت اقصر، ولكن شراء السيارة يعتمد على الميزانية المتاحة لديك، ولذلك يتوفر العديد من الموديلات بمختلف الأسعار والإمكانيات التي تناسب الجميع، إذا كانت ميزانيتك من ١٥٠ إلى ٢٥٠ ألف جنيه مصري فسوف نخبرك بموديلات سنه 2020 المتاحة لميزانيتك.

السيارة كيا بيجاس

تتوفر السيارة كيا بيجاس موديل ٢٠٢٠ بسعر تنافسي في السوق المصري، كما يتوفر منها فئتين وأسعارهم:

الفئة الأولي EX متوفره بسعر 239,900 جنيه مصري.

الفئة الثانية High Line بسعر 254,900 جنيه مصري.

السيارة لادا جرانتا مانيوال

تعتبر السيارة لادا جرانتا من أفضل وأوفر أنواع السيارات المتاحة بميزانيه جيده جدا ومتوفره في السوق المصري بسعر 143,000 جنيه مصري .

السيارة شيفرولية أوبترا

نعلم جميعا اتساع سوق الشيفرولية في مصر وذلك لتعدد أنواعها وكثرتها، لذلك سوف نخبركم بأسعار الفئة السعرية من ١٠٠ إلى ٢٥٠ ألف جنيه مصري وهي أربع فئات:

Comfort وسعرها 199,900 جنيه مصري.

comfort and accessories وسعرها 205,700 جنيه مصري.

luxury وسعرها 209,900 جنيه مصري.

luxury and accessories وسعرها 215,500 جنيه مصري.

السيارة سوزوكى ديزاير

لا يوجد منها أكثر من نوع في السوق المصري فتوجد السيارة سوزوكى ديزاير بفئة واحده فقط وهي :

Full option وسعرها 210,000جنيه مصري .

كما تعتبر هذه السيارة من السيارات الافتصادية.

السيارة بيجو 301

لدى السيارة بيجو 301 ثلاثة فئات تعد أسعارهم من ضمن الميزانية المتفقين عليها وهم:

Access وسعرها 199,900 جنيه مصري.

Active وسعرها 231,900 جنيه مصري.

Allure وسعرها 259,900جنيه مصري.

السيارة فيات تيبو

تعد الفيات من السيارات الاقتصادية، لذلك تعتبر من قائمه السيارات التنافسية كما أنها متوفره في السوق المصري بأربعه فئات وهي:

High line M\T وسعرها 204,900 جنيه مصري.

Base line M/T وسعرها 189,900 جنيه مصري.

High line A/T وسعرها 284,900 جنيه مصري.

Base line A/T وسعرها 249,900 جنيه مصري.

السيارة ام جى 5

تعتبر السيارة ام جى من السيارات السيدان المتطورة كما أنها متوفره في السوق المصري ب ثلاث فئات وهي:

Classic وسعرها 209,900 جنيه مصري.

Comfort وسعرها 230,900 جنيه مصري.

Luxury وسعرها 244,900 جنيه مصري .

السيارة نيسان صنى

من أكثر السيارات التنافسية الموجودة داخل السوق المصري لتعدد مميزتها يوجد منها ثلاث فئات موديلات 2020 وهم كالتالي:

Base وأسعارهم 199,000 جنيه مصري.

Mid وأسعارهم 210,000 جنيه مصري.

Super saloon وأسعارهم 221,000 جنيه مصري.

السيارة سيتروين

تتوفر العلامة التجارية سيتروين موديل 2020 داخل السوق المصري كما أنها من العلامات التجارية الاقتصادية ومتوفره بفئتين وهما :