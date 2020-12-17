النانو سيراميك هو مادة سائلة نقوم بعد معالجة الطلاء والخدوش والدوائر وعيوب الدهان بالتجفيف والتحويل إلى طبقة خزفية شفافة لحماية السيارة. وفي هذا المقال سوف نتعرف على كل المعلومات التي تخص سيارات النانو سيراميك.

الحماية من الجفاف والبهتان والحفاظ على المواد البلاستيكية والمطاطية.

حماية الزجاج من الخدش.

يجب تغطية مخلفات الطيور والأشجار بالطلاء.

الدفاع ضد التلاشي والأشياء الأخرى من الضوء والشواية.

خدوش العوامل الطبيعية.

في المرآب خدوش الباب.

خدوش الغبار والرمل.

النغمة واللون يتلاشى

ما هي مميزات النانو سيراميكهل النانو سيراميك بديل لرش السيارة

يتمثل الدور الرئيسي لفخار النانو في الحفاظ على الطلاء الأصلي للسيارة ولا يسمى بخاخ ولا يؤثر على الدهانات الأصلية ومدة صلاحيته 10 سنوات.

هل النانو سيراميك يؤثر على بويه السيارة

منتجات Diamond Care System X هي منتجات أمريكية حاصلة على شهادة ISO ولا تؤثر على طلاء السيارة الأصلي ولكنها تحافظ بدلاً من ذلك على طلاء السيارة الأصلي ، مما يجعلها أجمل من اللون الأصلي. منتجات النظام X.

هل يسبب مشاكل عند بيع او ترخيص السيارة

ليس له أي ضرر دائم على لون السيارة ، لذلك لا علاقة له على الإطلاق بالبيع أو المرور أو التراخيص أو أي شيء من شأنه أن يقلل من قيمة السيارة ، بل على العكس من ذلك ، بسبب الإضافات القوية والحماية الدائمة لطلاء السيارة ، يعزز قيمتها السوقية.

هل نستطيع إزاله النانو سيراميك

بدون المساس بدهان السيارة الأصلي ، من السهل جدًا إزالة طبقات أكواب النانو سيراميك عبر أحد مراكزنا المعتمدة ، ومع ذلك ، لا يتطلب الضمان المقدم من دايموند كير الإزالة. على العكس من ذلك: نظرًا للحماية الفائقة ، ولكن أيضًا دون حدوث أي ضرر للسيارة ، ستحاول الحفاظ عليها واستمراريتها على جسم السيارة.

الضمان والعمر الافتراضي للنانو سيراميك

تبدأ مدة خدمة Nanoceramics بين سنتين و 10 سنوات والسنوات التالية ، بما في ذلك الإصلاحات والضمانات. وفي نهاية المقال نرجوا ان نكون قد ساعدناكم لمعرفه كافه المعلومات عن هذا الموضوع والله الموفق والمستعان.