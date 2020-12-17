مواصفات السيارة تويوتا CHR 2021 GR Sport الكروس اوفر الرياضية 2021

تويوتاCHR 2021 GR Sport حصلت على حزمة GR الرياضية الجديدة، وتتميز تويوتاCHR 2021 GR Sport، بمميزات حصرية من الداخل والخارج ، بالإضافة إلى التوجيه والتعليق المضبوط لتحسين ديناميكيات القيادة، وستنضم السيارة إلى اسطول تويوتا اعتبارا من يناير 2021 .

تويوتا CHR 2021 GR Sport

تم تجهيز مجموعة طرازات تويوتا CHR 2021 بإصدار محدث من Toyota Safety Sense والتي تتضمن عددا من ميزات السلامة النشطة الجديدة، مما يجعل C-HR آمنة تماما، وتتميز تويوتا CHR 2021 GR Sport بتحديثات بصرية ومكونات رياضية جديدة، وجاءت بخلفية باللون الأسود وأغطية للمصابيح الأمامية، ومصابيح LED عالية الشعاع ومرايا الأبواب القابلة للطي تلقائيا، ويتميز الجزء الخلفي بخلفية الشعار الأسود ومحيط عاكس باللون الأسود، وجنوط مقاس 19 بوصة حصرية للطراز بـ إطارات كونتيننتال بريميوم كونتاكت.

مقصورة تويوتا CHR 2021 GR Sport

سيارة تويوتا CHR 2021 GR Sport جاءت بلمسة جديدة باللون الفضي ومجموعة مختارة من الجلد المكسو بالكانتارا، وتشتمل العناصر الأخرى المصممة حسب الطلب على عجلة قيادة من الجلد المثقوب، ولوحات فريدة من نوعها وشعار GR SPORT ، وزر إيقاف - بدء GR ، ولوجو GR متحرك مع بدء التشغيل في شاشة TFT أمام السائق، بالإضافة إلى زجاج نوافذ مظلل للخصوصية، ومرايات كهرباء، وتشمل قائمة الخيارات الرئيسية التشغيل الكهربائي والتدفئة للمقاعد الأمامية ونظام صوتي متميز، وتم تجهيز GR Sport بأحدث نسخة من مجموعة تويوتا سيفتى سينس، مثل مساعدة التوجيه الطارئة، ومساعدة الانعطاف عند التقاطع، ومساعد تتبع المسار، ونظام تثبيت السرعة.