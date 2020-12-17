بي ام دبليو مستعمل جميع الموديلات للبيع بأرخص الأسعار في السعودية

سيارات بي ام دبليو مستعمل بأرخص الأسعار للبيع في السعودية، تبدأ عروض أسعار سيارات اليوم من 20.000 ريال في عروض خاصة لدى حراج بي ام لهذا الشهر، بي ام دبليو يفضلها عشاق السيارات الألمانية التي تجمع بين المحرك القوي والمتعة في القيادة، وتنوعت موديلات وفئات بي ام المتاحة للبيع بأسعار مذهلة مع حالة ممتازة لمعظم السيارات المتوفرة، ونقدم لكم من خلال تقريرنا لهذا اليوم أعزائي متابعي موقع ثقفني قائمة متكاملة تتضمن أحدث عروض أسعار سيارات بي ام دبليو مستعمل المتاحة للبيع في السعودية.

أحدث عروض سيارات بي ام دبليو بأرخص الأسعار

تتواجد الآن بين أحدث عروض BMW سيارة بي إم دبليو الفئة الثالثة 2011 باللون الأزرق فئة سيدان أوتوماتيك، عدد الكيلو مترات المقطوعة يتراوح ما بين (139.999 – 130.000) كم، تتواجد في حراج جدة للسيارات المستعملة والسعر المطلوب 38.000 ريال سعودي، وتتوفر أيضا سيارة بي إم دبليو X5 موديل 2010 باللون الفضي رياضية متعددة الإستخدام أوتوماتيك، عداد الكيلو مترات المقطوعة يتراوح ما بين (169.999 – 160.000) كم، وتتواجد في حراج الدمام بسعر يبلغ 40.000 ريال سعودي، كما تتوفر سيارة بي ام دبليو مستعمل الفئة السابعة 2010 باللون البيج فئة سيدان أوتوماتيك، عدد الكيلو مترات المقطوعة يتراوح ما بين (169.999 – 160.000) كم، وتتواجد في حراج جدة والسعر المطلوب 48.000 ريال سعودي.

أرخص أسعار سيارات بي إم في السعودية

تتواجد الآن بين عروض BMW مستعمل في السعودية، سيارة بي إم دبليو الفئة الخامسة 2007 باللون الفضي فئة سيدان قير أوتوماتيك، عداد الكيلومترات المقطوعة يصل إلى 200 ألف كم، وتتواجد في حراج جدة بسعر يبلغ 20.000 ريال سعودي، وتتوفر أيضا سيارة بي ام دبليو مستعمل الفئة الخامسة 530 موديل 2002 باللون الأزرق فئة سيدان أوتوماتيك، تجاوز عداد الكيلو مترات المقطوعة أيضاً 200 ألف كم، السعر المطلوب 20.000 ريال سعودي وتتواجد في حراج جدة.

كما تتوفر سيارة بي ام دبليو X3 موديل 2003 مستعمل باللون الفضي رياضية متعددة الإستخدام قير أوتوماتيك، وقد تجاوزت عدد الكيلو مترات المقطوعة 200 ألف كم، تتواجد في حراج الرياض والسعر المطلوب 24.000 ريال سعودي، وسيارة بي إم دبليو الفئة السابعة 2003 باللون الأسود فئة سيدان أوتوماتيك، تتواجد في حراج الخبر والسعر المطلوب 25.000 ريال سعودي، عدد الكيلو مترات المقطوعة يتراوح ما بين (119.999 – 100.000) كم.

وتتوفر أيضا في عروض بي ام مستعمل سيارة بي ام دبليو الفئة السابعة 2006 باللون الفضي فئة سيدان أوتوماتيك، تجاوز عدد الكيلو مترات المقطوعة 200 ألف كم، وتتواجد في حراج جدة والسعر المطلوب 28.000 ريال سعودي، وأخيراً تتوفر سيارة بي ام دبليو X3 مستعمل موديل 2004 باللون الأزرق رياضية متعددة الإستخدام قير أوتوماتيك، تجاوز عدد الكيلو مترات المقطوعة 200 ألف كم، تتواجد في حراج الرياض والسعر المطلوب 35.000 ريال سعودي.