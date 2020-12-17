عروض مثيره علي سيارات هيونداي من عبد اللطيف جميل في ديسمبر 2020

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل عن عروضها في المملكة العربية السعودية بمناسبه نهاية عام 2020 والتي شملت سيارات هيونداي وسيارات تويوتا وسيارات جيلي كول راي التي أعلنت عنهم، سوف نقوم بشرح ومعرفه السيارات التي أعلنت عنهم شركه عبد اللطيف جميل من فئه هيونداي وهم سياره هيونداي اكسنت GL Base 2020 و سياره هيونداي النترا GL 1.6 2020 و سياره هيونداي سوناتا GL Base 2020 و سياره هيونداي كريتا BASE 1.6 2020 وسياره هيونداي كونا Standard 2.0 2020 و سياره هيونداي سنتافي GL Standard 2020 وأعلنت أيضا عن مواصفات السيارات التي شملهم العرض والتي سوف نشرحها لكم من خلال هذه المقالة.

عروض هيونداي عبد اللطيف جميل

أعلنت شركه عبد اللطيف عن عروضها التمويلية لنهاية شهر ديسمبر بمناسبه نهاية عام 2020 لذلك أعلنت عن سيارات هيونداي وبالأنواع التي سيتم شرحها والتي تتميز بدفعات شهريه وبمعدل نسبه مئويه سنويه قابله للتغير ولكن في احدي العوامل الأتية كالسجل ألأتماني للعميل والتكلفة الفعلية للتامين، كما أعلنت شركه عبد اللطيف جميل عن ميعاد بداية العروض من يوم 15 نوفمبر 2020 حتي يوم 31 ديسمبر 2020، وسوف نتعرف علي مواصفات السيارات بالعروض الجديدة من خلال التالي.

هيونداي اكسنت GL Base 2020

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل عن مواصفات سياره اكسنت GL Base 2020 الجديدة وهي كالاتي:

ألسيارة من نوع السيارات السيدان.

تتميز السيارة بالدفع الأمامي.

محرك السيارة يأتي بحجم 1.40 لتر بوقود بنزين.

محرك السيارة يحتوي علي 4 أسطوانات لتوليد 100 حصان.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي من نوع الجير بوكس 6 سرعات.

السيارة تدعم وساده هوائيه واحده.

يوجد بالسيارة حساسات خلفيه.

مقاس عجلات 15.

المصابيح الأمامية إضاءة هالوجين.

عرض اكسنت GL Base 2020

هيونداي اكسنت GL Base 2020 تتميز بقسط شهري 1024 ريال وبدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.

هيونداي النترا GL 1.6 2020

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل عن مواصفات سياره هيونداي النترا GL 1.6 2020 وهي:

السيارة من نوع سيدان.

تتميز السيارة بدفع أمامي.

محرك السيارة يأتي بحجم 16.10 لتر بوقود بنزين.

محرك السيارة يحتوي علي 4 أسطوانات لتوليد قوه 128 حصان.

السيارة تدعم 2 وسائد هوائيه.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي من نوع الجير بوكس 6 سرعات.

معدل استهلاك الوقود 1.60 لكل لتر.

كاميرا خلفيه مدمجه.

مقاس عجلات 15.

مصابيح السيارة إضاءة ليد.

عرض هيونداي النترا GL 1.6 2020

سياره هيونداي النترا GL 1.6 2020 تتميز بقسط شهري 1252 ريال بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.

هيونداي سوناتا GL Base 2020

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل عن مواصفات سياره هيونداي سوناتا GL Base 2020 وهي:

السيارة من نوع سيدان.

تتميز السيارة بدفع أمامي.

محرك السيارة بحجم 13.20 لتر وقود بنزين.

معدل استهلاك الوقود 2.50 لكل لتر.

محرك السيارة يدعم 4 أسطوانات لتوليد قوه 179 حصان.

ناقل الحركة أوتوماتيكي من نوع الجير بوكس 6 سرعات.

السيارة تدعم 2 وسائد هوائيه.

ألسيارة لا تدعم كاميرا خلفيه مدمجه ولكن تدعم حساسات خلفيه.

مقاس عجلات 17.

إضاءة السيارة من نوع ليد.

عرض هيونداي سوناتا GL Base 2020

سياره هيونداي سوناتا GL Base 2020 تتميز بقسط شهري 1686 ريال بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.

هيونداي كريتا BASE 1.6 2020

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل عن مواصفات سياره هيونداي كريتا BASE 1.6 2020 وهي:

السيارة رياضيه متعدده الاستخدام.

تتميز السيارة بدفع أمامي.

حجم محرك السيارة 15.10 لتر بوقود بنزين.

محرك السيارة يحتوي علي 4 أسطوانات لتوليد قوه 123 حصان.

ناقل حركه أوتوماتيكي من نوع الجير بوكس 6 سرعات.

السيارة تدعم 2 وسائد هوائيه.

السيارة تدعم كاميرا وحساسات خلفيه.

إضاءة السيارة من نوع هالوجين.

مقاس عجلات 17.

عرض هيونداي كريتا BASE 1.6 2020

سياره هيونداي كريتا BASE 1.6 2020 تتميز بقسط شهري 1293 ريال بدوم دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.

هيونداي كونا Standard 2.0 2020

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل عن مواصفات سياره هيونداي كونا Standard 2.0 2020 وهي:

السيارة رياضيه متعدده الاستخدام.

تتميز السيارة بدفع أمامي.

حجم المحرك 13.70 لتر بوقود بنزين.

يحتوي المحرك علي 4 أسطوانات لتوليد قوه 149 حصان.

تدعم السيارة 4 وسائد هوائيه.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي من نوع الجير بوكس 6 سرعات.

السيارة تدعم كاميرا وحساسات خلفيه.

مقاس عجلات 18.

إضاءة السيارة من هالوجين.

عرض هيونداي كونا Standard 2.0 2020

سياره هيونداي كونا Standard 2.0 2020 تتميز بقسط شهري 1396 ريال وبدون دفعه أولي لمده 60 شهر.

هيونداي سنتافي GL Standard 2020

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل عن مواصفات سياره هيونداي سنتافي GL Standard 2020 وهي:

السيارة رياضيه متعدده الاستخدام.

تتميز السيارة بالدفع الرباعي.

محرك السيارة 10.70 لتر بوقود بنزين.

محرك السيارة يحتوي علي 6 أسطوانات لتوليد قوه 280 حصان.

معدل استهلاك البنزين 3.50 لتر.

السيارة تدعم 2 وسائد هوائيه.

ناقل حركه أوتوماتيكي من نوع الجير بوكس 8 سرعات.

كاميرا وحساسات خلفيه.

إضاءة السيارة من نوع هالوجين.

مقاس العجلات 19.

عرض هيونداي سنتافي GL Standard 2020

سياره هيونداي سنتافي GL Standard 2020 تتميز بقسط شهري 1955 ريال بدون دفعه أولي لمده 60 شهر.