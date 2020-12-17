أرخص أسعار سيارات فورد تبدأ من 10 آلاف ريال لدى حراج فورد قسم المستعمل

حراج فورد قسم المستعمل تضمن هذا الأسبوع سيارات فورد رخيصة للغاية معروضة للبيع بأسعار تبدأ من 10.000 ريال، ومع تصفحنا للمئات من السيارات المتاحة للبيع في حراج فورد أتينا لكم بمجموعة من أرخص سيارات فورد المتواجدة، حيث نقدم لكم قائمة تحتوي على عدد من موديلات فورد المتنوعة والتي عرضت للبيع مؤخراً، تابعنا عزيزي القارئ فسوف تجد في تقريرنا اليوم موديلات متنوعة بأسعار رخيصة، على سبيل المثال سوف تجد عروض متنوعة من حراج فورد فكتوريا وحراج فورد ايدج وغيرها، مع تواجد فئات عائلية وفئات رياضية بالاضافة إلى فئة الهاتشباك في عروض فورد قسم المستعمل.

أرخص أسعار سيارات في حراج فورد قسم المستعمل

تم عرض مؤخرا سيارة فورد مونديو 2008 بيضاء اللون ناقل حركة أوتوماتيك فئة سيدان، تجاوز عداد السيارة 200 ألف كم وتتواجد في حراج المدينة المنورة بسعر 10 آلاف ريال سعودي، وتتوفر أيضا فورد اكسبلورر 2007 بيضاء اللون أوتوماتيك رياضية متعددة الإستخدام، تجاوز عداد السيارة 200 ألف كم وتتواجد في حراج الرياض بسعر 12.000 ريال سعودي فقط، كما تتوفر سيارة فورد اكسبيديشن 2006 سوداء اللون أوتوماتيك رياضية متعددة الإستخدام، تجاوز عداد السيارة 200 ألف كم وتتواجد في حراج جدة فورد قسم المستعمل بسعر 19.000 ريال سعودي.

تتوفر أيضا في حراج فورد قسم المستعمل سيارة فورد فري ستار 2006 سوداء اللون أوتوماتيك فئة فان بوكس تجاوز عداد السيارة 150.000 كم وتتواجد في حراج الدمام بسعر 15.000 ريال سعودي، وسيارة فورد ايدج 2009 زرقاء اللون قير أوتوماتيك رياضية متعددة الإستخدام، تجاوز عداد السيارة 150 ألف كم وتتواجد في حراج جدة بسعر 16.000 ريال سعودي، وتتواجد كذلك سيارة فورد اكسبيديشن 2003 بسعر 12.000 ريال سعودي خضراء اللون، قير أوتوماتيك رياضية متعددة الإستخدام وبلغ عدادها 200 ألف كم وتتواجد في حراج أبها.

عروض حراج فورد جميع الفئات

تتواجد الآن في أحدث عروض سيارات فورد سيارة فورد كروان فيكتوريا 2010 زرقاء اللون فئة سيدان أوتوماتيك، تجاوز عداد السيارة 170 ألف كم وتتواجد في حراج الدمام بسعر 14.000 ريال سعودي، وسيارة فورد فوكس 2013 بيضاء اللون أوتوماتيك فئة هاتشباك، تجاوز عداد السيارة 200 ألف كم وتتواجد في حراج الدمام أيضاً بسعر 15.000 ريال سعودي، وتتوفر سيارة فورد فوكس 2011 زرقاء اللون أوتوماتيك فئة هاتشباك بسعر 13.500 ريال سعودي، تجاوز عداد السيارة 150.000 كم وتتواجد في حراج خميس مشيط.

توافرت أيضا سيارات فورد فليكس في عروض حراج فورد قسم المستعمل لهذا الشهر، حيث عرضت سيارة فورد فليكس أمريكي 2011 حمراء اللون أوتوماتيك فئة فان بوكس، تجاوز عداد السيارة 200 ألف كم وتتواجد في حراج الرياض بسعر 18.000 ريال سعودي، وأخيراً تتوفر سيارة فورد فليكس 2011 فضية اللون أوتوماتيك فئة فان بوكس، تجاوز عداد السيارة 200 ألف كم ومتاحة للبيع بسعر 19.000 ريال سعودي وتتواجد في حراج الرياض فورد قسم المستعمل أيضا.