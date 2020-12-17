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ما أفضل العام الذي به أفضل عروض تمويل وتقسيط سيارات في السعودية هذا العام ممليئة بعروض مناسبة للجميع وفي المتناول، لكن الجميع عند البحث عن تمويل أو تقسيط للسيارات يكون امامه فرص صغيرة لهذه السيارات، لكن عن طريق هذا المقال سنتعرف على أفضل سيارات عام 2020 والقادمة لعام 2021 وأسعار الأقساط .
السيارات كالأشخاص تماما فمنهم الذي تستريح بصحبته ومنهم الذي تنتظر أقرب فرصة للتخلص منه، ومنها الوفية التى تلازمك فى أصعب الطرق، ومنها الإقتصادية التى توفر عليك الكثير، غير ألوانها وأشكالها وأحجامها، فلكلن منا متطلباته في سيارته.
لذلك ان كنت تبحث عن الأناقة، القوة، السرعة، التحمل، التوفير ستشاهده هنا معنا من خلال هذا المقال، فلقد جمعت لكم كل ماتتمنوه وبالتقسيط المريح على 5 سنين.
السيارات الأتي ذكرها فى العرض بدون مقدم للحجز يرجى الاتصال على 0122608600
تويوتا يارس فليت 2021
1029 ريال
تويوتا يارس واي 2021
1040 ريال
تويوتا كورولا اكس ال 2021
1320 ريال
تويوتا كورولا 2021 اكس ال مطورة
1400 ريال
تويوتا كورولا 2021 اكس ال مطورة بفتحة سقف
1472 ريال
عروض العيسائي للسيارات في السعودية
يكنكم طلب السيارة من هنا 8002440060
ميتسوبيشي ايه اس اكس 2020 STD
1016 ريال
ميتسوبيشي اكليبس كروس جي ال اكس 2020 CVT ML
1112 ريال
ميتسوبيشي اوتلاندر جي ال اكس فور باي فور 2020 2.4 7S CVT LL
1162 ريال
ميتسوبيشي باجيرو جي ال اس 3.5 2020 7S AT HL
1584 ريال
عروض فورد الناغي في السعودية
بالتعاون مع البنك السعودي الفرنسي يمكنك الاتصال على 920011844
فورد توروس 2021 أمبيانتي
القسط 1856 ريال
عروض كيا الجبر في السعودية
كيا سبورتاج ال اكس 2021 2.0L 2WD
القسط 1200
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرخص عروض تمويل وتقسيط السيارات في السعودية 2021 بدون دفعة أولى وبتساهيل كبيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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