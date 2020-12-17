سيارات ومحركات

أرخص عروض تمويل وتقسيط السيارات في السعودية 2021 بدون دفعة أولى وبتساهيل كبيرة

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أحمد سلطان 0 تبليغ

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ما أفضل العام الذي به أفضل عروض تمويل وتقسيط سيارات في السعودية هذا العام ممليئة بعروض مناسبة للجميع وفي المتناول، لكن الجميع عند البحث عن تمويل أو تقسيط للسيارات يكون امامه فرص صغيرة لهذه السيارات، لكن عن طريق هذا المقال سنتعرف على أفضل سيارات عام 2020 والقادمة لعام 2021 وأسعار الأقساط .
السيارات كالأشخاص تماما فمنهم الذي تستريح بصحبته ومنهم الذي تنتظر أقرب فرصة للتخلص منه، ومنها الوفية التى تلازمك فى أصعب الطرق، ومنها الإقتصادية التى توفر عليك الكثير، غير ألوانها وأشكالها وأحجامها، فلكلن منا متطلباته في سيارته.
لذلك ان كنت تبحث عن الأناقة، القوة، السرعة، التحمل، التوفير ستشاهده هنا معنا من خلال هذا المقال، فلقد جمعت لكم كل ماتتمنوه وبالتقسيط المريح على 5 سنين.

عروض عبداللطيف جميل لتمويل السيارات

السيارات الأتي ذكرها فى العرض بدون مقدم للحجز يرجى الاتصال على 0122608600

تويوتا يارس فليت 2021
1029 ريال

تويوتا يارس واي 2021
1040 ريال

تويوتا كورولا اكس ال 2021
1320 ريال

تويوتا كورولا 2021 اكس ال مطورة
1400 ريال

تويوتا كورولا 2021 اكس ال مطورة بفتحة سقف
1472 ريال

عروض العيسائي للسيارات في السعودية

يكنكم طلب السيارة من هنا 8002440060

 

ميتسوبيشي ايه اس اكس 2020 STD

1016 ريال

ميتسوبيشي اكليبس كروس جي ال اكس 2020 CVT ML

1112 ريال

 

ميتسوبيشي اوتلاندر جي ال اكس فور باي فور 2020 2.4 7S CVT LL

1162 ريال

ميتسوبيشي باجيرو جي ال اس 3.5 2020 7S AT HL

1584 ريال

 

عروض فورد الناغي في السعودية

بالتعاون مع البنك السعودي الفرنسي يمكنك الاتصال على 920011844

 

فورد توروس 2021 أمبيانتي

القسط 1856 ريال

 

عروض كيا الجبر في السعودية

كيا سبورتاج ال اكس 2021 2.0L 2WD

القسط 1200

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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