تويوتا كورولا 2021 الأسعار والمواصفات والطرازات

دشنت شركة تويوتا الجيل الـ 12 من تويوتا كورولا 20201 عالميًا بعدما أعادوا تقديم الهاتشباج في عام 2019، ودشنوا السيارة السيدان لعام 2020. وتقع سيارتنا في موقعها تحت الكاميري، والأفيون. والسيارة الكورولا تتوافر في السعودية من تايوان، ولا زالت متمسكة بتقاليدها فهي سيارة مدمجة وليست مكلفة ومهتمة بالسلامة، وتتوافر في الأسواق السعودية ب 6 طرازات.

تويوتا كورولا طراز xli l 1.5.

تويوتا كورولا xli Executive l1.5 .

تويوتا كورولا XLI Executive l1.5 فتحة سقف.

تويوتا كورولا GLI L 1.5 بفتحة سقف ويأتون جميعًا بمحرك 3 سليندر.

لكن الطراز GLI Hubrid l1.8، والطراز XLI Hybrid l1.8 يأتيان بمحرك 4 سليندر. وسنشرح تفاصيل مواصفات كل هذه الطرازات وأسعارها في الموضوع الحالي.

الطرازات المتوافرة من تويوتا كورولا 2021 في الأسواق السعودية

وتنافس تويوتا كورولا 2021 في السوق السعودي للسيارات كل من هيونداي إلنترا، وهوندا 7 وكيا سيراتو، ومازدا 3 وإم جي 6 وشانجان إيدو وجي إي سي جي ايه فور، ونيسان سانترا، وشيفروليه كروز.

تفاصيل تويوتا كورولا GLI L 1.5 بفتحة سقف

عادت تويوتا بالجيل الجديد بكفاءة من خلال تصميم مطلوب، وأصبحت أنيقة دون أن تفقد أي مستوى من الراحة والكفاءة المعروفة عن السيارة الكورولا. فأبعاد التويوتا كورولا موديل 2021 الطول 463 سنتيمتر، والعرض 178 سنتيمتر والارتفاع 143.5 سنتيمتر في الطرازات الأربعة، ولكن في الارتفاع تويوتا كورولا 2021 جي ال اي واحد ونصف ليتر هو 145.5 سنتيمتر، وطول قاعدة العجلات 270 سنتيمتر. وأبعاد السيارة الخارجية تعكس تصميم وشكل السيارة من الخارج، ومساحة المقصورة من الداخل.

التصميم الخارجي للكورولا موديل 2021 الواجهة الأمامية أصبحت حديثة وانضمت إلى عائلة تويوتا مثل أختها الكاميرون الجيل الجديد، فنرى المحرك بغطاء بخطوط وتقوسات مدمج ومتماشي مع الواجهة الأمامية. والأضواء الأمامية في الطراز الاستاندارد وكل الطرازات واحد ونصف لتر تأتي هاليوجين، إلا في الطراز الفل واحد وثمانية ليتر تأتي ال اي دي نهارية جي ال ام.

الصدام الأمامي للسيارة مدمج فيه شبكة تهوية الأمامي، عريض أسود مطعم بالكروم، وأضواء الضباب دائرية على جوانب الصدام وتأتي ال اي دي في جميع الطرازات. وجوانب الصدام مطعم بالكروم على شكل الحرف C باللغة الانجليزية.

ومن جانب السيارة المرايا الجانبية على هيكل السيارة وليست على نوافذها الجانبية، ما يخفف من دخول صوت الهواء الجانبي إلى داخل المقصورة، والمرايا الداخلية هذه تعمل كهربائيا وهي بلون السيارة وعليها اشارات الانعطاف وقابلة للطي يدويًا في كل الطرازات ما عدا الطراز الفل، واحد فاصل ثمانية ليتر قابلة للطي كهربائيًا. ونرى خط يبدأ من أعلى رفارف الاطارات الأمامية ويمتد هذا الخط إلى الخلف، وتقوسات على جوانب الأبواب وشريط من الكروم في أسفل الأبواب.

تتوافر السيارة بجنوط مقاس 15 و 16 و 17بوصة تختلف حسب الطراز . والواجهة الخلفية يمكننا البدء بأضواء المكابح الداخلية أسفل الزجاج الخلفي، ووفروا جناح صغير أعلى صندوق الأمتعة وكاميرا خلفية موجودة أسفل اللوجو الخاص بالسيارة، وهذا غير متوافر في الطرازات الاستاندرد ولكن في بقية الطرازات متوافرة.

أضواء خلفية ممتدة من جوانب السيارة وملتصقة بشريط من الكروم، يأتي بعرض الواجهة الخلفية، وصدام خلفي يتوافر فيه حساسات خلفية للمساعدة على الوقوف في كل الطرازات.

تويوتا كورولا 468 لتر هيونداي النترا 474 لتر جيلي بينراي 470 لتر إم جي 6 424 لتر شانجان إيدو 500 لتر يتوفر في صندوق الأمتعة تويوتا كورولا 2021 المطورة صندوق الاسعافات الأولية والطواريء وطفاية الحريق ومضخة هواء للإطارات، كما تم توفير بلاستيك صلب موجود لحماية سطح صندوق الأمتعة ولما يتم رفع الغطاء وكذلك السطح يتواجد الإطار الإضافي ( الاستبن) والعدة لتغييره. ما هي مواصفات محرك تويوتا كورولا 2020 الجيل الجديد المطورة؟ المحرك : سعة 1.5 لتر و 3 سلندر. ما هي مواصفات محرك تويوتا كورولا 2020 الجيل الجديد المطورة؟ المحرك : سعة 1.5 لتر و 3 سلندر. القوة : 119 حصان عند 6500 – 66000 د/د. العزم: 148 نيوتن متر، عند 4600 – 5000 د / د. نانقل الحركة : آلي CVT نظام الدفع : أمامي. الطول × العرض × الارتفاع = 436 × 178 × 143.5 سم. قاعدة العجلات: 270 سنتيمتر. نوع الوقود: 91. استهلاك الوقوت: 19.3 كيلومتر لـ اللتر الواحد. المواصفات التقنية لـ المحرك تويوتا 2021 سعة 1.8 لتر 4 سلندر هايبرد المواصفات التقنية لـ المحرك تويوتا 2021 سعة 1.8 لتر 4 سلندر هايبرد القوة الاجمالية: 121 حصان عند 5200 د/د. العزم: 142 نيوتن – متر عند 3600 د/د. ناقل الحركة :آلي CVT. نظام الدفع: أمامي. الطول× العرض × الارتفاع= 463 × 178 × 145.5 سم. قاعدة العجلات : 270 سنتيمتر. نوع الوقود: 91. استهلاك الوقود: 27.6 كيلومتر / لتر. المواصفات الداخلية لـ تويوتا كورولا 2021 المواصفات الداخلية لـ تويوتا كورولا 2021 المقصورة الداخلية لتويوتا كورولا 2021 الداش بورد جي بتصميم انسيابي ومواد مستخدمة ملمس ناعم، وجميع الطرازات مصممة بنظام الدخول بدون مفتاح ولكن الطراز جي ال اي وجي اي هايبرد يتوافروا بنظام الدخول الذكي، وتشغيل المحرك بضغطة زر والمقاعد في كل الطرازات مريحة ومساحة جيدة للرأس والأكتاف والأرجل، ونظام التكييف تحكم يدوي في جميع الطرازات، ما عدا نظام 1.8 لتر فل نظام التحكم اتش ال في تأتي بتحكم اوتوماتيكي، والنظام الصوتي يأتي بشاشة عرض ولوحة لمس كهرو استاتيكية تعمل بحركات الاصابع لجعلها سهلة. ونظام التكييف كفاءة عالية وقدرة تبريد جبارة ويساعد في كفاءة استهلاك الوقود. والطرازات الثلاثة الأولى من تويوتا كورولا 2021 لا يتوافر فيها شاشات عرض معلومات ولكن الطراز جي ال اي يأتي بشاشة عرض مقاس 4.2 بوصة والطراز الفل كامل تأتي شاشة مقاس 7 بوصات ويمكن تحويلها الأنالوج عداد العقارب، والديجيتال الرقمي. ووفروا مخرج كهرباء في المنطقة الوسطى 129 واط ومنفذ شحن يو اس بي وأيضًا وفروا حاملة أكواب في الأسفل، وفتة سقف عادية في الثلاث طرازات على المستوى. وفي المقاعد الخلفية مريحة ووفروا مساحة جيدة للرأس والأكتاف والأرجل ووفروا فتحات تكييف 2 لراحة ركاب المقاعد الخلفية وتم توفير جيوب خلفية وأماكن للتخزين داخل الأبواب الخلفية. وأنظمة السلامة للتويوتا 2021 تتوافر بأكياس هوائية للسائق والراكب الأمامي ونظام ايه بي اس ونظام ايه بي دي يساعد على منع قفل العجلات أي توقفها عن الدوران عند الفرملة بطريقة مفاجئة، ونظام ايه بي دي يحقق أفضل توزيع لقوة الفرلمة وتوفر نظام في اس سي حينما تشعر المستشعرات ظروف من المحتمل انجراف السيارة يساعد النظام على منع انزلاق العجلات الأمامية والخلفية بالتحكم بقوة كبح الفرامل ونظام المساعدة على صعود التلال مع منع ترك السيارة للخلف لما تبدأ الحركة على مرتفع ميل حاد. الألوان الخارجية المتوافرة في كورولا 2021 الألوان الخارجية المتوافرة في كورولا 2021 بالنسبة للألوان الخارجية المتوافرة في الكورولا الجديدة 7 ألوان وهي أبيض، ولولي، وكريستال، وفضي معدني، ورمادي معمدني، ورمادي معدني سلاستيتي، وأسود ميكا، وأحمر ميكا معدني، وبيج معدني، والألوان الداخلية المتوافرة : فورماج وقماش نافر وفورماج قماش عادي. سعر تويوتا كورولا 2021 في الأسواق السعودية تويوتا كورولا طراز xli l 1.5 تأتي بسعر يتراوح ما بين 74290 ريال سعودي أي ما يساوي 19810 دولار.

تويوتا كورولا xli Executive l1.5 تأتي بسعر 77855 ريال سعودي، ما يوازي 20761 دولار.

تويوتا كورولا XLI Executive l1.5 فتحة سقف يأتي بسعر 81420 ريال ما يعادل 21712 دولار.

تويوتا كورولا GLI L 1.5 بفتحة سقف ويأتون جميعًا بمحرك 3 سليندر سعره 87400 ريال ما يعادل 23306 دولار

لكن الطراز GLI Hubrid l1.8 يأتي بسعر 90850 ريال سعودي ما يعادل 24266 دولار.

والطراز XLI Hybrid l1.8 يأتي بسعر 99935 ريال سعودي، وما يعادل 26649 دولار. سعر تويوتا كورولا 2021 في الأسواق السعودية والضمان المتوفر من الوكيل شركة عبد اللطيف الجميل هو 3 سنوات أو 100 ألف كيلومتر أيهما أقرب أولًا. وضمان البطارية 3 سنوات أو 100 ألأف كيلومتر أيهما يأتي أولًا. بالاضافة للعناية الممتدة تبلغ 5 سنوات أو 60 ألف كيلومتر أيهما يأتي أولًا.

مساحة صندوق الأمتعة في تويوتا كورولا المطورة بفتحة سقف 468 لتر، وإليكم مقارنة مفيدة ما بينها وبين المنافسين