بالتقسيط المريح جدد سيارتك من هوندا من أي مكان

بالتقسيط المريح جدد سيارتك من هوندا، واحدة من أشهر شركات السيارات هي شركة هوندا العظيمة التي تسعى دائمًا لاكتشاف أنظمة حديثة بسيارتها حتى تريح السائق وتضمن سلامته أكثر، كما أنها من الشركات القديمة التي لها تاريخ طويل مشرف من خدمة عملاء شركة هوندا، وتحاول جميع البنوك السعودية دائمًا التعامل مع الشركة لتقديم السيارات بنظام التقسيط المريح للمواطنين ممن لا يتمكن منهم من شراء السيارة كاش، وهناك بعض عروض سيارات هوندا 2020 بالتأكيد ستناسب العديد من الأشخاص، من خلال العديد من البنوك السعودية.

تقسيط سيارات هوندا ببنك الراجحي

من بنوك السعودية المعروفة بعروضها المميزة للعملاء وتوفير تمويلات شخصية مناسبة، مع مدة سداد طويلة، ولطلب تقسيط السيارات من مصرف الراجحي يتم التوجه إلى المصرف وتقديم طلب، وهناك بعض شروط التمويل من بنك الراجحي لشراء السيارات هي:

عمر المتقدم لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 65 سنة.

أن تكون جهة العمل معتمدة من الراجحي.

الموظف بالحكومة راتبه لا يقل عن 2000 ريال والخاص لا يقل عن 3200.

فترة العمل بالوظيفة الحكومية لا تقل عن ثلاثة أشهر أما الخاص فلا يقل عن ستة أشهر.

عروض هوندا بالتقسيط في بنك الأهلي التأجيري

شركة الأهلي التأجيري هي شركة عبد الله هاشم وهي دون مصاريف إدارية، ويقدم البنك عروض على أنواع مختلفة من سيارات هوندا منها:

في حالة كان المرتب محولًا على البنك الأهلي:

القسط الشهري قيمته تصل إلى 1499 ريال.

الدفعة الأولى 8.65٪ من سعر السيارة، الدفعة الأخيرة تكون 40٪.

يمكن أن تصبح الدفعة الأولى 0٪.

معدل النسبة السنوي هو 10.55٪.

في حالة كان المرتب محولًا لبنك آخر:

القسط الشهري قيمته 1.562 ريال.

الدفعة الأولى تكون 15٪ والأخيرة 30٪.

معدل النسبة السنوي قيمته 11.94٪.

أما عن تقسيط سيارة هوندا سيفك 2020

في حالة كان المرتب محولًا على البنك الأهلي

قيمة القسط 1.127 ريال.

الدفعة الأولى 8.65٪ قد تصل إلى 0٪ أما الدفعة الأخيرة 40٪.

معدل النسبة السنوي هو 11.91٪.

في حالة كان المرتب محولًا على بنك آخر