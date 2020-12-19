سيارة مازدا 6 2020 من شركة mazda مواصفاتها وسعرها في السعودية

مازدا 6 ، سيارة من أخر إصدارات شركة mazda اليابانية، وهي تعتبر من أقوي الشركات المصنعة للسيارات، كما أنها تحقق مبيعات مهوله من السيارات، تتميز السيارة بشكل أنيق وجذاب لأنها تعمل على نظام بانوراما من خلال فتحة السقف، ومصنعة من خامات قوية وهيكل خارجي قوي، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على مواصفات سيارة مازدا 6 وسعرها في السعودية، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

السيارة تتحمل 6 أشخاص بداخلها، لأن عزم السيارة يصل إلى 420 نيوتن على 6000 دورة . سرعة السيارة تصل إلى 220 كيلو متر في الساعة، بسرعة 250 حصان . السيارة من الداخل مصنعة من أجود الخامات ومن جلد ناعم، ليجعل شكل مازدا 6 2020 الداخلي أنيق وجذاب . تأتي السيارة بوحدة فرامل abs لكي تحافظ على ثبات واتزان السيارة . المحرك الداخلي للسيارة مكون من 6 سرعات . كونسول السيارة الداخلي مزود بوحدة ملاحة وبلوتوث وusb والتحكم بأجهزة الأندرويد وتعمل مباشرة من خلالها . مصابيح السيارة ذات جودة عالية ضباب تعمل بنظام ليد . مصابيح السيارة الداخلية عالية جدا، تمكنك من رؤية السيارة من الداخل بوضوح، وتعمل بنظام ليد . شنطة السيارة الخلفية واسعة جدا بسعة 44 لتر . تارة السيارة مصنعة من أجود الخامات وبشكل أنسيابي، لتكون مناسبة مع تصميم الكونسول لتوضح رؤية المؤشرات الخلفية من خلالها . سيارة مازدا 2020 مزودة ب 2 إير باج لحماية أكثر للسائق . الجهة الأمامية للسيارة مزودة بشبكة فولاذ لحماية السيارة . المرايات الجانبية للسيارة يوجد بها وحدة إضاءة تعمل إثناء الإشارات . تارة السيارة مزودة بالتحكم بالصوت واتصال الاندرويد والبلوتوث . الرؤية الخلفية للسيارة واضحة جدا، مع مراعاة ذلك الأمر بالنسبة لحجم السيارة . السيارة 4 سليندر للمحرك الداخلي لتصل إلى 1500 cc و 6000 دورة .

السيارة تستهلك البنزين بشكل كبير مقارنتا بالسيارات الأخري .

مقاعد السيارة الخلفية غير مريحه من جهة القدم .

السيارة غير مزودة بالدفع الرباعي وغير رياضية .

سعر السيارة في السعودية تتراوح الأسعار ما بين 67000 ريال سعودي و100000 ريال سعودي حسب مواصفات وفئة السيارة .

سعر السيارةفي مصر 635 ألف جنيه .

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الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم مواصفات سيارة مازدا 6 وعيوبها وسعرها في السعودية .