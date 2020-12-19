مواصفات وسعر تويوتا سوبرا 2021 بالسعودية أسطورة السيارات الرياضية

تعتبر سيارة تويوتا سوبرا 2021 بالسعودية أسطورة السيارات الرياضية، وكان أول انتاج من هذا النوع من السيارات في 1978م، وعادت لتكون بحق أقوى السيارات الرياضية عام 2021م، والسيارة تحتوي على مواصفات خارقة ومزايا عديدة، سوف تجعل الإقبال عليها كبير في السعودية ودول الخليج، وسوف يكون التصميم رياضي ومبهر للجميع، وسوف تلاقي نجاح كبير عند نزولها للأسواق، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على مواصفات وسعر تويوتا سوبرا 2021 بالسعودية. مواصفات تويوتا سوبرا Sport 2.0 مواصفات تويوتا سوبرا Sport 2.0 تحتوي Toyota Supra Sport 2.0 على مواصفات كبيرة بيانها كالآتي:- قوة السيارة القصوى 255 حصان. عزم السيارة الأقصى 400 ن.م. المحرك 2.0 لتر، مع احتوائها على 4 أسطوانات متتالية بفتحات ثنائية تربو. ناقل السرعة أوتوماتيك يحتوي على 8 سرعات. الجنوط من الألمنيوم مقاسها 18 بوصة. مقاس إطارات السيارة (الأمامية 255/40) ومقاس إطارات السيارة (الخلفية 275/40) R18. تحتوي على مكابس فرامل لونها أحمر. تحتوي على مصابيح أمامية من نوع LED. مقاعد السيارة من القماش بضبط يدوي. تحتوي على شاشة تعمل باللمس حجمها 8.8 بوصة، وكما تحتوي على نظام صوتي ونظام ملاحة. تحتوي على حساسات خلفية وأمامية، وتحتوي على كاميرا خلفية. تحتوي السيارة على نظام صوتي يتكون من 12 سماعة. يوجد بها مكيف أوتوماتيكي بتحكم ثنائي تحتوي على وسائد هوائية أمامية للراكب وقائد السيارة، كما يوجد بها وسائد هوائية لركب قائد السيارة، وتحتوي على وسائد هوائية جانبية، ووسائد ستائرية، ويبلغ مجموعها 7 وسائد هوائية. تحتوي على مثبت سرعة متكيف وتحتوي على نظام تعليق متكيف. تحتوي على نظام أمان قوي للحماية من التصادم، ونظام مراقبة النقاط العمياء، تحتوي على نظام التحذير من الخروج عن المسار، ونظام تحذير من حركة المرور الخلفية. مواصفات Toyota Supra GT Sport مواصفات Toyota Supra GT Sport تحتوي تويوتا سوبرا GT Sport على مواصفات كبيرة ورائعة وهى كما يلي:- محرك السيارة 3.0 لتر، وتحتوي على 6 أسطوانات متتالية تيربو بفتحات ثنائية.

قوة السيارة 382 حصان.

عزم السيارة الأقصى 500 ن.م.

تحتوي على ناقل للحركة أوتوماتيكي بثمانية سرعات.

السيارة تحتوي على جنوط مصنوعة من الألمنيوم مقاسها 19 بوصة.

مقاس الإطارات (الخلفية 275/35) ومقاسات الإطارات (الأمامية 255/35) R19.

تحتوي على مكابس للفرامل لونها أحمر.

يوجد بالسيارة مقاعد من الجلد رياضية يتم التحكم فيها كهربائياً.

تحتوي على شاشة تعمل باللمس مقاسها 8.8 بوصة، وتحتوي على نظام صوتي، ونظام للملاحة.

تحتوي على حساسات من الأمام ومن الخلف، وتحتوي على كاميرا خلفية.

السيارة تحتوي على نظام صوتي يتكون من اثنى عشر سماعة.

يوجد بها مكيف أوتوماتيكي ثنائي التحكم منفصل.

تحتوي على وسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية أمامية للراكب، وتحتوي على وسائد هوائية لركب قائد السيارة، ويوجد بها وسائد ستائرية، ويبلغ مجموع هذه الوسائد سبعة.

السيارة يوجد بها مصابيح أمامية من نوع LED.

يوجد بها مثبت سرعة متكيف، ونظام تعليق متكيف.

تحتوي على نظام أمان للحماية قبل التصادم، تحتوي على نظام لمراقبة النقطة العمياء، ونظام للتحذير من الخروج عن المسار، وتحتوي على منبه لحركة المرور الخلفية. مواصفات تويوتا سوبرا GT Limited Edition تحتوي Toyota Supra Limited Edition على العديد من المواصفات فائقة الروعة وهى كما يلي:- المحرك 3.0 لتر، وعدد أسطوانات السيارة 6 متتالية مع تيربو بعدد 2 فتحة. قوتها 382 حصان. عزم السيارة الأقصى 500 ن.م. تحتوي على 8 سرعات وناقل حركة أوتوماتيك. تحتوي على مثبت سرعة متكيف، ونظام تعليق متكيف. يوجد بالسيارة جنوط من الألمنيوم مقاسها 19 بوصة. الإطارات (الخلفية مقاسها 275/35) ومقاس الإطارات (الأمامية 255/35) R19. تحتوي على مكابس للفرامل لونها أحمر. مصابيح السيارة الأمامية من النوع LED. يوجد بها مقاعد كانتارا رياضية تعمل كهربائياً. يوجد بها شاشة تعمل باللمس حجمها 8.8 بوصة، وتحتوي على نظام ملاحة، ونظام صوتي. يوجد بها حساسات خلفية وأمامية وكاميرا خلفية. تحتوي على 12 سماعة. تحتوي على تكييف أوتوماتيك ثنائي التحكم منفصل. تحتوي على 7 وسائد هوائية منها وسائد للسائق والراكب من الأمام، ووسائد هوائية لركب السائق، ووسائد جانبية، ووسائد ستائرية. تحتوي على نظام أمان مثل الأنواع السابقة. يوجد إصدار محدود باللون الأزرق. جنوط السيارة لونها أسود. تطريز السيارة من الداخل باللون الأزرق. سعر 2021 Toyota Supra سعر 2021 Toyota Supra سعر تويوتا سوبرا 2021 أسطورة السيارات الرياضية الجديدة بالسعودية كما يلي:- سعر Toyota Supra Sport 2.0 بالسعودية 201.710 ريال سعودي.

سعر تويوتا سوبرا GT Sport بالسعودية 239.085 ريال سعودي.

GT Sport بالسعودية 239.085 ريال سعودي. سعر Toyota Supra GT Limited Edition بالسعودية 242.765 ريال سعودي.

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