عروض تمويل فورد الناغي ديسمبر 2020 أسعار تنافسية لدى شركة الناغي للسيارات

عروض تمويل فورد الناغي لشهر ديسمبر 2020 جاءت استثنائية ومتنوعة بين عروض التقسيط والدفع النقدي، وتناسب جميع الفئات ممن يرغب في امتلاك سيارة خاصة من يبحث عن تمويل وتقسيط مريح ويناسب دخله الشهري، وجاءت عروض الكاش من الناغي فورد استثنائية لموديلات 2020 و2021، كما أثمر التعاون بين البنك السعودي الفرنسي وشركة الناغي في توفير عروض تمويل سيارات فورد لا تفوتك، وخصومات حصرية على السيارات المتوفرة في عروض ديسمبر، ولذلك سوف نستعرض معكم اليوم أحدث عروض وأسعار موديلات فورد الجديدة موديل 2020 لدى شركة الناغي للسيارات.

عروض تمويل فورد الناغي ديسمبر 2020

العرض الأول من عروض تمويل فورد الناغي في ديسمبر 2020 يتضمن سيارة فورد اكسبلورر 2020 BASE، عرض التمويل مقدم من البنك السعودي الفرنسي، العرض متوفر حتى نهاية شهر ديسمبر بدون دفعة أولى وبقسط شهري تبلغ قيمته 2,212 ريال ولمدة 60 شهر، أما العرض الثاني لهذا الشهر والمتوفر لدى محمد يوسف ناغي فورد فهي سيارة فورد ايدج 2020 امبيانتي، أيضا التمويل مقدم من البنك السعودي الفرنسي، والعرض مستمر حتى آخر شهر ديسمبر بدون مقدم وبقسط شهري يصل إلى 1,837 ريال يتم دفعها على فترات لمدة خمس سنوات.

واستكمالا لعروض تمويل البنك السعودي الفرنسي العرض الأول لشراء سيارة من فورد الناغي، جاء في العرض الثالث معنا الليلة سيارة فورد اكسبيديشن 2020 XLT 4X2، العرض مستمر حتى نهاية شهر ديسمبر بدون مقدم وتبلغ قيمة القسط الشهري 2,420 ريال ولمدة خمس سنوات، بينما تم عرض سيارة فورد رينجر 2020 ديزل للبيع بسعر نقدي يبلغ 69,500 ريال سعودي فقط، وذلك في عرض استثنائي من قبل شركة محمد يوسف ناغي فورد لهذا الشهر.

عروض فورد توروس 2020 – 2021

جاء أيضا من ضمن عروض فورد الناغي لشهر ديسمبر سيارة فورد توروس 2020 للبيع نقداً بسعر 102,100 ريال سعودي، هذا العرض ساري حتى نهاية شهر ديسمبر فقط وهو عرض استثنائي من جانب شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، كما تضمنت أحدث عروض تمويل فورد الناغي سيارة فورد توروس 2021 امبيانتي، وهو عرض مقدم أيضا من البنك السعودي الفرنسي بقسط شهري يبلغ 1,856 ريال تسدد على خمس سنوات بدون دفع مقدم لامتلاك السيارة.