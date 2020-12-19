سيارات أودي في السعودية بأفضل الأسعار

تنتشر سيارات أودي في السعودية انتشارا شعبيا في أرجاء المملكة العربية السعودية حيث تقوم بتوفير سيارات لكل الفئات بأسعار مناسبة ومهما كان المبلغ معك فستجد له سيارة من أودي مناسبة وتعد شركة أودي من الشركات التي تقوم بعمل سيارات فارهة كمرسيدس ومازدا وbmw وتعد الشركة من مجموعة شركات فولكس فاجن الشهيرة التي تم إنشائها القرن الماضي وتمتلك فولكس فاجن أكبر مصنع في العالم لتصنيع السيارات إذ تلجأ الشركات الأخرى المنافسة لتصنيع أجزاء السيارات عندها بعد تصميم الأجزاء وتكتفي بالتجميع أيضا وتتميز سيارات أودي عن غيرها بأنها تجمع خصائص مرسيدس وbmw في نفس الوقت من الشكل والتصميم الخارجي الرائع والفخامة والراحة الداخلية للسيارة وأيضا والأهم البنية الداخلية للسيارة

أثمان سيارات أودي في السعودية

كما قلنا تغطي سيارات أودي شريحة كبيرة من مستخدمي السيارات بالسعودية وقد ذكرنا مميزات السيارة

وتبدأ أسعار سيارات أودي الجديدة بمتوسط قيمته 189ألف ريال سعودي وموديل السيارة أودي أي 4 2020 وجديدة بشكل كامل أما أقل سعر للسيارة فهو 164 ألف ريال سعودي

بينما أفضل سيارة وأكثرها شعبية بالمملكة العربية السعودية هي أودي كيو 7 ومتوسط سعرها 421 ألف ريال سعودي وأقل سعر لها 303 ألف ريال سعودي

بائعي سيارات أودي

تقوم شركة حراج للسعودية بتوفير كل موديلات سيارة أودي بأسعارها المختلفة فقط عليك الدخول لصفحة حراج للسيارات والاستعلام عن السيارة الراغب بها