فيديو بنتلي تستعرض سيارة Bacalar Roadster محدودة الإصدار

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عبد الرحمن الحاج السبت,19 كانون اﻷول (ديسمبر) 2020 - 19:44
استعرضت بنتلي مؤخرا سيارة Bacalar Roadster النادرة، والمقرر أن تطرح الشركة الإنجليزية منها 12 قطعة فقط، ووفقا للتقارير فإن الشركة تلقت عروضا بالفعل لبيع السيارات الـ 12 المقرر إنتاجها من Bacalar Roadster.
سيارة بنتلي Bacalar Roadster النادرة
وتتميز سيارة بنتلي الفاخرة، بأنها مركبة شبابية بمقعدين وسقف مكشوف، تجمع في تصميمها ملامح من مركبات بنتلي الفاخرة والعديد من سمات الحداثة بنفس الوقت، وزودت السيارة بمصابيح دائرية تشبه المصابيح التقليدية لسيارات بنتلي، وإضيف لها من الجوانب خطوط إضاءة LED بتصميم مميز، وحصلت الواجهة الأمامية على شبك مزدوج عملاق.
محرك جبار في سيارة Bacalar Roadster
Bacalar Roadster النادرة ستأتي بمحركات جبارة بـ 12 أسطوانة، سعتها 6.0 ليتر، وتولد عزما يعادل 659 حصانا، ويمكن لهذه المحركات الوصول بالسيارة إلى سرعة 322 كلم/سا، وفقا لما أعلنته الشركة.
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