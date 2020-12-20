سيارات الألماس مستعمل عروض لا تفوتك بمناسبة نهاية العام موديلات حديثة

تزايدت بشدة عروض سيارات الألماس مستعمل في الوقت الحالي بمناسبة نهاية العام، وتعددت السيارات المستعملة موديلات حديثة ذات الحالة الممتازة التي تضمنتها معارض سيارة الالماس، وتنوعت الموديلات المتوفرة لدى عروض سيارة الألماس المتواجدة في مدينة جدة، وذلك ما بين موديلات هيونداي ومرسيدس ورانج روفر ونيسان وشيفروليه وغيرها من الموديلات الرائعة لعشاق الذوق الراقي في السيارات، جميع السيارات المتوفرة لدى سيارة الالماس حالتها ممتازة وسعرها معقول، لذا تابع السطور التالية وسوف تكتشف كافة التفاصيل عن العروض المتاحة للسيارات المستعملة.

سيارات مستعمل موديلات حديثة من معارض الألماس

جاءت أحدث عروض السيارات المستعملة المتوفرة لدى معرض سيارة الالماس كالتالي:

رانج روفر سبورت 2014 مستعمل ذهبية اللون، السيارة رياضية متعددة الاستخدام محرك 8 سلندر سوبر تشارجد 5000 cc يعطي 503 حصان وناقل حركة أوتوماتيك، عداد السيارة يصل إلى ممشى 125 ألف كم ومتاحة للبيع لدى سيارة الألماس بسعر 195 ألف ريال.

مستعمل ذهبية اللون، السيارة رياضية متعددة الاستخدام محرك 8 سلندر سوبر تشارجد 5000 cc يعطي 503 حصان وناقل حركة أوتوماتيك، عداد السيارة يصل إلى ممشى 125 ألف كم ومتاحة للبيع لدى سيارة الألماس بسعر 195 ألف ريال. مرسيدس E 2017 مستعمل فضية اللون، السيارة من فئة سيدان محرك 4 سلندر 1600 cc يعطي 184 حصان وناقل حركة أوتوماتيك مع 9 سرعات، عداد السيارة يصل إلى ممشى 40000 كم ومتاحة للبيع لدى معارض الألماس بسعر 195 ألف ريال أيضا.

مستعمل فضية اللون، السيارة من فئة سيدان محرك 4 سلندر 1600 cc يعطي 184 حصان وناقل حركة أوتوماتيك مع 9 سرعات، عداد السيارة يصل إلى ممشى 40000 كم ومتاحة للبيع لدى معارض الألماس بسعر 195 ألف ريال أيضا. شفروليه تاهو LTZ 2016 مستعمل بيضاء اللون، السيارة أوتوماتيك رياضية متعددة الاستخدام محرك 8 سلندر 5300 cc يعطي 355 حصان ، عداد السيارة يصل إلى ممشى 150 ألف كم ومتاحة للبيع بسعر 140 ألف ريال لدى سيارة الألماس.

مستعمل بيضاء اللون، السيارة أوتوماتيك رياضية متعددة الاستخدام محرك 8 سلندر 5300 cc يعطي 355 حصان ، عداد السيارة يصل إلى ممشى 150 ألف كم ومتاحة للبيع بسعر 140 ألف ريال لدى سيارة الألماس. لكزس RC 2015 مستعمل فضية اللون، السيارة أوتوماتيك 8 سرعات من فئة كوبيه محرك 3500 cc يعطي 306 حصان، عداد السيارة يصل إلى ممشى 100 ألف كم ومتاحة للبيع لدى معرض سيارة الالماس في جدة بسعر 118 ألف ريال.

عروض سيارات الألماس مستعمل

توافرت أيضا لدى سيارات الألماس مستعمل، عرض سيارة كرايسلر 300 اس 2016 مستعمل رمادية اللون للبيع بسعر 78 ألف ريال لدى معارض سيارات الألماس، السيارة من فئة سيدان محرك 6 سلندر يعطي 292 حصان وعداد السيارة يصل إلى ممشى 135 ألف كم وناقل الحركة أوتوماتيكي.

كما توافرت أيضا في عروض نهاية العام، سيارة هيونداي سوناتا 2016 أوتوماتيك مستعمل بنية اللون بسعر 55 ألف ريال لدى معارض سيارات الألماس، السيارة من فئة سيدان محرك 4 سلندر يعطي 157 حصان وعداد السيارة يصل إلى ممشى 100 ألف كم، كما تواجدت سيارة نيسان باترول 2020 مستعمل بيضاء اللون، السيارة رياضية متعددة الاستخدام محرك دفع رباعي 8 سلندر يعطي 400 حصان وقير أوتوماتيك مع سبع سرعات، عداد السيارة يصل إلى ممشى 10 آلاف كم ومتاحة للبيع بسعر 155 ألف ريال لدى سيارات الالماس بجدة.