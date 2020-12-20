أرخص سيارات جيب جراند شيروكي مستعمل للبيع أسعار تبدأ من 5 آلاف ريال

أرخص سيارات جيب جراند شيروكي مستعمل للبيع في السعودية، نتناول اليوم عروض استثنائية لدى حراج جيب قسم المستعمل، ونكشف لكم اليوم عن أرخص سيارات جيب مستعملة للبيع في السعودية والسعر مفاجأة يبدأ من 5 آلاف ريال فقط، وتتضمن العروض التي أتينا لكم بها اليوم موديلات عديدة وفئات مختلفة من سيارات جيب المعروضة للبيع، فسوف تجد في تقريرنا سيارات جيب شيروكي، جيب جراند شيروكي، جيب رانجلر، وجيب ليبرتي، كما تتميز السيارات المتوفرة في تقريرنا اليوم كونها بحالة جيدة وسعر مناسب.

أرخص أسعار سيارات جيب قسم المستعمل

تم عرض مؤخرا سيارة جيب جراند شيروكي 2008 بنية اللون أوتوماتيك رياضية متعددة الإستخدام، تجاوز عداد السيارة 200 ألف كم وتتواجد في حراج جبيل بسعر 20.000 ريال سعودي، وتتوفر سيارة جيب شيروكي 2012 بيضاء اللون أوتوماتيك رياضية متعددة الإستخدام، تجاوز عداد السيارة 200 ألف كم وتتواجد في حراج الرياض للمستعمل بسعر 28.500 ريال سعودي، كما تتوفر سيارة جيب شيروكي 2012 رمادية اللون أوتوماتيك رياضية متعددة الإستخدام، تجاوز عداد السيارة 100.000 كم، وتتواجد في حراج جدة بسعر 30.000 ريال سعودي.

متوفر أيضا جيب رانجلر 2014 مستعمل نظيف في حراج الرياض، قير أوتوماتيك سوداء اللون الخارجي وهي من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، عداد السيارة يصل إلى 37 ألف كم ومتاحة للبيع بسعر 90 ألف ريال، أيضا تم عرض سيارة جيب جراند شيروكي 2011 رمادية اللون أوتوماتيك رياضية متعددة الإستخدام، تجاوز عداد السيارة 200 ألف كم وتتواجد في حراج الخبر بسعر 35.000 ريال سعودي، وتتوفر سيارة جيب جراند شيروكي لاريدو 2013 بسعر 45.000 ريال سعودي، رمادية اللون أوتوماتيك من فئة السيارات الرياضية متعددة الإستخدام، تجاوز عداد السيارة 200 ألف كم وتتواجد في حراج جدة.

عروض سيارات جيب مستعمل جميع الفئات

تتواجد الآن عروض خاصة من سيارات جيب مستعمل ذات فئات عديدة ومنها العرض الأرخص في تقريرنا الليلة، وهو لسيارة جيب جراند شيروكي 2005 بسعر 5.000 ريال سعودي، فضية اللون قير أوتوماتيك من فئة السيارات الرياضية متعددة الإستخدام، تجاوز عداد السيارة 200 ألف كم وتتواجد في حراج الرياض، وتتوفر سيارة جيب شيروكي 2008 فضية اللون أوتوماتيك رياضية متعددة الإستخدام، تجاوز عداد السيارة 200 ألف كم وتتواجد في حراج أبها بسعر 13.000 ريال سعودي، كما تتوفر سيارة جيب ليبرتي 2004 سوداء اللون أوتوماتيك رياضية متعددة الإستخدام، تجاوز عداد السيارة 200 ألف كم، تتواجد في حراج جدة بسعر 13.500 ريال سعودي فقط.

جاءت من ضمن أحدث عروض حراج جيب قسم المستعمل سيارة جيب ليبرتي 2012 بسعر 19.500 ريال سعودي، بيضاء اللون أوتوماتيك رياضية متعددة الإستخدام، تجاوز عداد السيارة 200 ألف كم وتتواجد في حراج الرياض للمستعمل، وفي آخر عرض في تقريرنا اليوم تتوفر سيارة جيب جراند شيروكي 2007 حمراء اللون أوتوماتيك رياضية متعددة الإستخدام، تجاوز عداد السيارة 200 ألف كم ومتاحة للبيع بسعر 14.000 ريال سعودي وتتواجد في حراج الرياض.