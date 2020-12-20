فيديو هوندا تطرح الجيل السادس من سيارة Life العائلية

طرحت شركة هوندا اليابانية سيارات Life منذ 3 عقود ماضية، لتصبح واحدة من أفضل السيارات العائلية الصغيرة، وعهدت هوندا السيارة لايف بالتطوير والتجديد، حتى وصلت إلى الجيل السادس منها موديل 2021، الذي جاء بشكل متميز وأنيق للغاية.

ويأتي الجيل الجديد من Life بهيكل هاتشباك مميز، ويلاحظ أن تصميم المصابيح الأمامية يشبه بعض الشيء تصميم مصابيح سيارات Golf من فولكس فاغن.

تصميم ومميزات سيارة هوندا Life

من الداخل تتميز مقصورة سيارة هوندا العائلية، ببساطة التصميم وملامح الحداثة، إذ حصلت على واجهة قيادة مميزة مجهزة بشاشتين، إحداهما لمسية للتحكم بأنظمة المولتيميديا وأنظمة تحديد المواقع، وشاشة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية، كما جهزت السيارة بأنظمة متطورة للحفاظ على الثبات على الطرقات، وأنظمة كهربائية لتدفئة المقاعد والمقود، وكاميرات خلفية وحساسات للمسافات، إضافة إلى حساسات للضوء والمطر.

هوندا تجهز Life بعدة أنواع من المحركات

وستتوفر Life هوندا بعدة أنواع من المحركات، منها محركات هجينة مخصصة للأسواق الأوروبية، ومحركات اقتصادية بسعة 1.3 ليتر، ومحركات بسعة 1.5 ليتر تنتج عزما يعادل 131 حصانا.