الأحد,20 كانون اﻷول (ديسمبر) 2020 - 14:00
طرحت شركة هوندا اليابانية سيارات Life منذ 3 عقود ماضية، لتصبح واحدة من أفضل السيارات العائلية الصغيرة، وعهدت هوندا السيارة لايف بالتطوير والتجديد، حتى وصلت إلى الجيل السادس منها موديل 2021، الذي جاء بشكل متميز وأنيق للغاية.
ويأتي الجيل الجديد من Life بهيكل هاتشباك مميز، ويلاحظ أن تصميم المصابيح الأمامية يشبه بعض الشيء تصميم مصابيح سيارات Golf من فولكس فاغن.
تصميم ومميزات سيارة هوندا Life
من الداخل تتميز مقصورة سيارة هوندا العائلية، ببساطة التصميم وملامح الحداثة، إذ حصلت على واجهة قيادة مميزة مجهزة بشاشتين، إحداهما لمسية للتحكم بأنظمة المولتيميديا وأنظمة تحديد المواقع، وشاشة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية، كما جهزت السيارة بأنظمة متطورة للحفاظ على الثبات على الطرقات، وأنظمة كهربائية لتدفئة المقاعد والمقود، وكاميرات خلفية وحساسات للمسافات، إضافة إلى حساسات للضوء والمطر.
هوندا تجهز Life بعدة أنواع من المحركات
وستتوفر Life هوندا بعدة أنواع من المحركات، منها محركات هجينة مخصصة للأسواق الأوروبية، ومحركات اقتصادية بسعة 1.3 ليتر، ومحركات بسعة 1.5 ليتر تنتج عزما يعادل 131 حصانا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو هوندا تطرح الجيل السادس من سيارة Life العائلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مجلة هي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.