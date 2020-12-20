حفل إطلاق لكزس IS2021 يتصدر عدد المشاهدات

بأكثر من مليوني مشاهدة

تصدر الحفل الرقمي والتفاعلي لعبداللطيف جميل للسيارات – لكزس Lexus والذي خصص لإطلاق وبدء عمليات البيع للسيارة الرياضية الفاخرة الجديدة كلياً لكزس IS 2021 بعدد المشاهدات التي وصلت الى أكثر من مليون مشاهدة خلال الساعات الثلاثة الأولى من بث الحفل والذي بث على الهواء مباشرة يوم الأحد 6 ديسمبر 2020 وذلك عبر حسابها على اليوتيوب ولأول مرة في الشرق الأوسط عبر حسابها على منصة تويتر التي سجلت نسبة تفاعل مباشر عند بث الحفل وصلت الى 8.4 % وليتخطى الحفل بذلك عدد التفاعل المعياري العالمي الذي يبلغ من 2 - 3 %، وتواجد أثناء بث الحفل 62,000 مشاهد.

ورغم مرور أكثر من أسبوع على هذا الحفل ما يزال يحظى بعدد مشاهدات كبيرة وفي ازدياد حيث وصلت الى 2.2 مليون مشاهدة على تويتر، بينما وصل عدد التفاعل الى 292,177 متابع. كما حقق الإعلان التشويقي الذي سبق حفل الإطلاق على منصة تويتر 6,464,165 عدد مرات الظهور، بينما وصل عدد المشاهدات الإجمالي إلى 3,125,439 مشاهدة .

كما نال الفيديو القصير (Spotlight ) الذي نشر على منصة تويتر خلال يوم واحد بعد حفل الإطلاق عدد مرات ظهور وصلت الى 7,218,972 ، بينما وصل عدد المشاهدات إلى 2,056,383 مشاهدة.

من الجدير بالذكر أن هذا الحفل هو أول حفل إطلاق للكزس السعودية يبث على الهواء مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي وقد شارك فيه الإعلامي ياسر السقاف والدي جيه السعودي ديش داش. الذي قدم مقطوعة موسيقية تحت عنوان لحن القيادة.

وخلال الحفل تم رفع الستار عن السيارة الجديدة كلياً لكزس IS 2021 وتم التعريف بمواصفاتها ومميزاتها المتطورة وفسح المجال أمام الإعلاميين للتفاعل مع الحدث وطرح الأسئلة والاستفسارات حول السيارة الجديدة.

وبات من الواضح للجميع أن لكزس السعودية قد أولت اهتماماً بالغاً بالتواصل الدائم مع ضيوفها وعملائها في المملكة بما وفرته من خدمات على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع من خلال خدماتها المقدمة من لكزس كونسيرج وكذلك من خلال المحادثة الفورية المتوفرة في موقعها الإلكتروني و حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي وأهمها حسابها في تويتر الذي يعتبر أكبر حساب للعلامات التجارية الخاصة بالسيارات في المملكة وكذلك أكبر حساب للكزس في العالم من حيث عدد المتابعين، ويعتبر مرجعاً في طريقة إدارة الحسابات الناجحة في توتير كما نشرت شركة تويتر العالمية عبر صفحتها المخصصة لأبحاث التسويق حيث استطاعت لكزس السعودية في وقت سابق عبر حسابها على تويتر أن تحقق 10 مليون مشاهدة و22 مليون ظهور للفيديو الذي نشرته في شهر رمضان المبارك.

لمن فاته حضور حفل إطلاق لكزس IS2021 يمكن مشاهدته من خلال الرابط التالي