سعر سياره جنسس 2021 g90 سلندر 8

كان سعر Genesis 2021 ، وهو نسخة كاملة من 8 أسطوانات من G90 ، منخفضًا مقارنة بسعر العديد من السيارات المنافسة التي تنتمي إلى نفس الفئة. وتختلف أسعار هذا الطراز من السيارات بشكل كبير بسبب الضرائب والرسوم المختلفة المفروضة على السيارات من قبل معظم دول العالم.

سياره جنسس 2021 g90

بدأت شركة Jensus الكورية المملوكة لشركة Hyundai تصنيع سيارات G90 في عام 2017 ولم تتوقف عن إنتاجها أبدًا حتى يومنا هذا وقد عملت الشركة على ترقية المظهر الخارجي للسيارة دون إدخال جيل جديد من خلال إضافة العديد من التقنيات والميزات الجديدة في عام 2020 و G90 هي سيارة فاخرة كبرى. تحتوي على سيدان ونظام دفع رباعي يستخدم لبعض الموديلات ، بينما يعمل نظام الدفع الخلفي مع الطرز الأخرى.

سعر سياره جنسس 2021 g90 سلندر8

بالإضافة إلى نظام الدفع الرباعي المكافئ لـ 9،378 ريال سعودي ، تبدأ أسعار جينيسيس G900 2021 بمحرك 8 أسطوانات من 77،725 دولارًا أمريكيًا أي ما يعادل حوالي 291،575 ريال سعودي و 2،500 دولار أمريكي ، وتبلغ الأسعار 80،225 دولارًا أمريكيًا عند استلام إضافات إضافية مكافئة. إلى 30،0954 ريال سعودي.

مميزات سياره جنسس 2021 g90

مُجهزة بمحرك غاز – بترولي سعة 5.0 لتر قادر على إنتاج ما يصل إلى 425 حصانًا ومتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ، وأفضل الموديلات أداءً هي G90 ، التي حازت على جائزة أمان متقدمة من Securing معهد أمن الطرق السريعة ، الولايات المتحدة الأمريكية كما أنه يحتوي على الكثير من الأشياء الجميلة التي يريدها أصحاب السيارات ، مثل التكييف وعجلة التحكم متعددة الوظائف وشاشة اللمس. وفي نهايه هذا المقال نرجوا من الله ان نكون قدمنا لكم محتوى هادف والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.