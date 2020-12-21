سيارة سوزوكي سويفت 2021 شركة سوزوكي تغزو الأسواق من جديد

سيارة سوزوكي سويفت 2021 ، سيارة يابانية تقتحم الأسواق المصرية من خلال الوكيل الحصري شركة مودرن موتورز , سيارة سوزىكى 2021 سيارة هاتشباك والمعروف عن السيارة اليابانية وبوجه خاص سوزوكى أنها لها تاريخ كبير داخل مصر من حيث تقديمها سيارة بأسعار رخيصة نسبيا، تعتبر في المتناول وناعمة ،ومن أهم ما يميزها عن غيرها هو توافر قطع الغيار بأسعار تعتبر مقبولة جدا بالمقارنة بالسيارات الياباني الأخري، ولكن غير منتشرة مثل تويوتا وهوندا

وتنافس سيارة سوزوكى سوفت كلا من رينو سانديرو , سيات ابيزا ,فورد فيستا , كيا ريو , هيونداى i10 ، وتأتى السيارة بفئة واحدة الأمر الذي يجعل الصعوبة فى المنافسة تزداد على السيارة في السوق المصري وتعتمد السيارة في المنافسة على كلا من خفة وزنها وكونها من الجيل الجديد HEARTECT الذي يوفر أداء أفضل للسيارة.

تصميم ومواصفات سيارة سوزوكي سويفت 2021

يتقارب تصميم السيارة بشكل كبير لتصميم السابق الهجومي، ونجد تغير في المصابيح الأمامية حيث أصبحت اكبر مما سبق وتأتى على شكل محدب متناسق مع غطاء الموتور، ونجد أيضا في الأمام الشبكة الأمامية كبيرة أيضا، وتكون على شكل خلاية يتوسطها قاطع من الكروم الفضي يعلوه العلامة التجارية للسيارة , ونجد في الأسفل المصد الأمامي بنفس لون السيارة متداخل به شبك اسود للتهوية وعلى أطرافه نجد مصبح الضباب ومن الأمام إلى الخلف نجد السيارة متصلة كأنها قطعه واحده , وتم إضافة اسبولير خلفي اعلي الباب الخلفي.

التصميم الداخلي ظهر بتغير كبير وبداء بلوحة العدادات الجديدة كليا مع شاشة لمس تتوسط التابلوه ومع ازرار التحكم الموجودة في الطارة ومقاعد مريحة.

قوة المحرك 1200 سى سى

عدد السلندرات 4 سلندرات

قوة الأحصنة 82 حصان

عزم الدوران 107 نيوتين في المتر

ناقل حركة أوتوماتيك 5 سرعات

نظام جر أمامي

السرعة القصوى للسيارة 180كم في الساعة

سعة تخزين البنزين 37 لتر

متوسط استهلاك البنزين 6.2 لتر لكل 100 كم

مواصفات محرك سيارة سوزوكى سويفت الجديدة

وكل هذه المواصفات التي توجد في موتور السيارة تجعل السيارة متميزة، حيث أن هذه المواصفات تساعدها في التقليل من أستهلاك الوقود، وهو شئ طبيعي في السيارات اليابانية سوزوكي.

سعر السيارة سوزوكي سويفت 2021

ظهرت السيارة بفئة واحدة بسعر تنافسي 207,000 جنيه

وتأتى أسعار السيارات المنافسة على النحو التالي :