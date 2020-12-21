سكودا تعلن عن نسخة خاصة من أوكتافيا Octavia

قدمت شركة سكودا نسخة خاصة من سياراتها الأيقونية أوكتافيا Octavia الكومبي والصالون، وتتمتع النسخة الخاصة من السيارة، بباقة من التجهيزات الإضافية.

سكودا تكشف عن نسخة جديدة من أوكتافيا

وأوضحت سكودا أن الموديل الخاص الجديد يتوفر ببعض التجهيزات الإضافية، مثل الجنوط المصنوعة من معدن خفيف قياس 17 بوصة باللون الأسود، والمصابيح الخلفية الخاصة، وكشافات الضباب، ومستشعرات الصف في الأمام والخلف، وكاميرا الرجوع للخلف.

مقصورة النسخة الخاصة من أوكتافيا Octavia

ومن الداخل أضيف للسيارة مقاعد خاصة، ونظام مكيف الهواء ثلاثي المناطق، ووظيفة تدفئة المقود، والنظام الصوتي Bolero مع شاشة لمسية قياس 10 بوصة، هذا بالإضافة إلى العديد من الأنظمة المساعدة مثل مساعد الحفاظ على المسار، ومساعد الرادار الأمامي المتضمن وظيفة الكبح الاضطراري مع التعرف على المارة وراكبي الدراجات.

أوكتافيا Octavia الجديدة بعدة محركات

وستطرح سكودا الموديل الخاص من أوكتافيا Octaviaبمحركات البنزين والديزل والدفع الهجين المعتدل ونسخة الغاز الطبيعي، بنطاق قوة يمتد بين 110 إلى 150 حصان، ويتوفر للسيارة ناقل حركة يدوي سداسي التعشيقات، وناقل حركة أوتوماتيكي DSG سباعي التعشيقات، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.