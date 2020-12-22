مازدا 6 موديل 2021 يتم طرحها بمواصفاتها الجديدة المتميزة كلياً

مازدا 6 بالرغم من أن اليابانيين مثلهم مثل شركات كبري أخري تصنع السيارات لكنهم يتميزون بالتركيز علي تقنيات للسيارات التي تستخدم الطاقة الكهربائية سيارة مازدا 6 الجديدة كلياً بمواصفاتها المبهرة والمتميزة بين السيارات التي طرحت مؤخراً لكن شركة مازدا قررت أعادة تشكيل وبناء هيكل هذه السيارة لطرحها بشكل فريد من نوعه ، سعر مازدا ٦ الذي يميز أيضاً هذه السيارة والتي تشكلت بشكل رائع من الخارج والداخل بمجرد أن تري السيارة التي تخطف البصر تقول بأن هذا السعر قليل لمثل هذه السيارة ، مازدا 6 2021 سعر مميز جداً وفي هذه الفئة من سيارة مازدا 6 تأتي بعدد ستة أسطوانات للمحرك ووضعها رأسي كما تم تزويد المحرك بتقنية جديده وهي تقنية SKYACTIVE – X وتم وضع النظام الهجين بجهد متوسط يصل إلي 48 فولت ، سعر mazda 6 المميز جداً مع المواصفات الفريدة التي سوف نتعرف عليها في هذا المقال .

تم العمل علي هذه السيارة بنظام الدفع الرباعي بشكل خاص لمحركات هذه الفئة من السيارة . تم التركيز علي التكنولوجيا التي يطلق عليها الهجينة والتي تصل قوتها إلي 48 فولت كانت بشكل أساسي للسيارة . العملية الخاصة باحتراق الوقود للسيارة وهي SKYACTIVE – X تم تطويرها بشكل خاص لمازدا المتميزة كلياً . تم تصنيع المحرك ليحتوي علي عدد 6 أسطوانات لتكون كفاءة السيارة بشكل أكبر وأقوي من الفئات السابقة . تأتي السيارة بمحركات تعمل علي وقود البنزين وتصل حجم المحركات إلي ثلاثة إلي ثلاثة ونصف لتر . المحرك أقتصادي فيما يخص أستهلاك الوقود وجودة العادم في السيارة بشكل أفضل من قبل .

مازدا 6 والمنظومة القوية الجديدة كلياً في هذه السيارة :-سيارة مازدا 6 والتصميم الفريد والأنيق للسيارة :-

تم أنتاج السيارة بشكل جمالي تصوري لهيئة النماذج الخاصة بالسيارة وتم الحفاظ علي هيكل وشكل السيارة من الواجهة الأمامية ومن الملفت جداً للنظر المصابيح من الأمام وأيضاً شكل الشبكة من الأمام بالمقارنة مع الفئات الأخري لمازدا واذا ما تحدثنا عن الباب الخلفي للسيارة فعند فتحه يتم فتحه بشكل تدريجي حتي منتصفه ، كما يميز السيارة سطحها العلوي الذي يعكس الضوء بشكل فاعل جداً .

تأتي السيارة بالإصدار الكربوني الجديد وتستعد الشركة لطرح السيارة خلال أسابيع قادمة في الأسواق العالمية . تم تصميم السيارة من الداخل باحتوائها علي التطبيقات الخاصة بشركة APPLE ، ANDROID ، بشكل مميز وقياسي . تم إضافة الحزمة الخاصة بأنظمة السلامة الجديدة وهي I-ACTIVESENSE لسيارة مازدا 6 . تحتوي أيضاً السيارة علي أنظمة الرادار CROS CONTROL والخاصية الخاصة بتشغيل أو إطفاء المحرك أوتوماتيكي . تحتوي السيارة علي النظام الخاص باستشعار المارة ويتم تحذير قائد السيارة من عدم ألاصطدام بهم أو عدم البعد عن الحارة التي يقود فيها وغيرها من المميزات . كما تم تصنيع المحرك الذي يعتمد علي 2.5 لتر SKYACTIVE بعدد أربعة سلندر وقوة مائة وسبعة وثمانون حصان والعزم الخاص بالدوران 252 نيوتن . تحتوي السيارة علي الناقل الخاص به ويحتوي الناقل علي ستة سرعات وبها شاشة باللمس ثمانية إنشات خاصة بالمعلومات التي تختص بالترفيه . تم تزويد السيارة بالنظام السمعي يحتوي علي ستة مكبرات للصوت وخاصية البلوتوث والنظام الخاص بالتحكم بالمناخ . السيارة تحتوي علي الشبك في المنطقة الأمامية مصنوع من الفولاذ ليكون بقوة صلابة أكثر من زي قبل . تصميم المصابيح الأمامية في السيارة يأتي في هذه الفئة بشكل مسحوب حاد حتي أطراف السيارة . أطارات السيارة تم تصميمها علي النظام الرياضي مقاساتها بحجم ثمانية عشر بوصة بشكل انسيابي .

حافظت الشركة عند إنتاجها لهذه الفئة علي الشكل العريض الذي يخص المنطقة الخلفية .

تم تصميم وإنتاج المصابيح الخلفية بتقنية المصابيح الضبابية حتي تكون أضاءتها قوية حتي في الضباب .

تم تصميم المنطقة الداخلية الأمامية للسيارة بالخشب الراقي الذي يحتوي علي لون وشكل جذاب للغاية .

تم تصميم المنطقة الأمامية بشكل كامل للعزل حتي يتم تقليل الضوضاء التي تصدر من الخارج .

يتراوح الوزن الخاص بالسيارة ما بين ألف وخمسمائة وواحد وستون كيلو ، الف وستمائة واثنان وعشرون كيلو .

تم تزويد هذه السيارة بالمقود الكهربائي الهيدروليكي يتم توجيهه بواسطة موتور كهربائي وللتحكم به .

خزان الوقود لهذه السيارة يأتي بسعة تخزينية تصل إلي اثنان وستون لتر من الوقود وستهلك المحرك 14.8 كيلو متر لكل لتر من الوقود .

تم تزويد السيارة بنظام الغلق الأوتوماتيكي لكل أبواب السيارة وذلك بعد انطلاقها للسير . يحتوي مقود السيارة علي وحدة تتحكم في مستوي الصوت لكي لا ينشغل قائد السيارة أثناء القيادة . كما تم تزويد السيارة بخاصية ABS الخاصة بالفرامل وهذا النظام يمنع السيارة من التزحلق بعيداً عن الطريق في حالة أنه تم الضغط علي الفرامل بشكل شديد ويتم التحكم في الأقراص بشكل شديد أيضاً . تم تزويد السيارة بنظام التوزيع الإلكتروني لفرامل السيارة مما يساعد السيارة علي الثبات حتي ولو عليها حمولة كبيرة . بها أيضاً النظام المساعد في الفرامل وخاصيته مساعدة السيارة علي التحكم في قوة الكبح لها في إطاراتها . تم تزويد هذه الفئة من السيارة بعدد ستة وسائد هوائية لزيادة الحماية العالية لقائد السيارة في حالة حدوث تصادم . تم توزيع هذا العدد من الوسائد علي كامل السيارة تم وضع اثنان في جوانبها واثنان في الأمام واثنان بين جوانبها والأمام . تحتوي أيضاً السيارة علي وحدة التحكم بشكل إلكتروني المختصة بالتحكم في سرعة السيارة . تم تزويد السيارة بوضع كاميرا خلفية والتي من شأنها تساعد قائدها علي رؤية ما هو خلف السيارة .

مواصفات سيارة مازدا من الداخل وما تحتويه :-mazda 6 وتصميم السيارة من الخلف الجاذب للأنظار :-مازدا 6 2021 ونظام الأمان الذي تحتويه السيارة :-سعر مازدا ٦ حسب مواصفاتها ولون السيارة وقوة عدد الأحصنة :-

أسعار مازدا ٦ تتراوح ما بين خمسة وسبعون ألف ريال سعودي وهذا السعر خاص بالسيارة الإستاندر وهذا السعر داخل المملكة العربية السعودية أما عن سعر السيارة FULL OPTION بلغت مائة وسبعة الآف ريال سعودي أيضاً داخل المملكة العربية السعودية ، يختلف سعر mazda 6 حسب المواصفات واللون .

سيارة مازدا 6 والألوان التي تم أنتاج السيارة بها :-

قامت الشركة بتصميم السيارة مازدا 6 2021 بألوان مختلفة تصل عدد الألوان إلي ستة ألوان لكي تناسب كافة الأذواق اللون الأول هو الأحمر اللامع الكريستالي واللون الثاني GET BLACK MIKA واللون الثالث DEEB CRISTAL BLUE MIKA واللون الرابع الفضي المعدني واللون الخامس الرمادي المعدني واللون السادس أبيض لؤلؤ .

مازدا 6 2021 أنها بالفعل ثورة حقيقية في عالم السيارات التي تخص شركة مازدا العالمية والتصميم الجديد لهذه السيارة تكاد تكون قريبة جداً من السيارة الكوبية VISION وبما تحتويه من عادم رباعي وبها جناح مدمج للباب الخلفي مما يجعل السيارة ذات تصميم يثير أهتمام عاشقي هذه الفئة من السيارة واذا ما تم النظر لهذه السيارة الجديدة كلياً حتماً سوف تقتنيها .