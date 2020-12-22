عروض وتخفيضات هائله علي جميع سيارات هيونداي بمناسبه اخر العام

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل عن عروضها لنهاية العام حيث شملت هذه العروض سيارات هيونداي والتي أعلنت عنهم عبر صفحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي وشملت أيضا العروض سيارات كيا 2021 وسيارات تويوتا 2021 كما أعلنت شركه عبد اللطيف جميل أيضا عن مواصفات السيارات من فئه هيونداي التي شملهم العرض كما أعلنت أيضا عن مواصفات العروض لمواطنين المملكة السعودية والتي تناسب جميع المواطنين وهذا ما سنوضحه من خلال المقالة الأتية.

عروض هيونداي 2020 عبد اللطيف جميل

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل عن عروض سيارات هيونداي 2020 كما صرحت بان العروض علي أشكال عروض تمويليه بأقساط ميسره للمواطنين وتختلف باختلاف نوع السيارة حيث جاءت العروض لتبدأ من 15 نوفمبر 2020 وتنتهي في نهاية ديسمبر 2020 والتي تعتمد علي دفعات شهريه بمعدل نسبه سنويه قابله للتغيير ولكن في احد ظهور أي من العوامل مثل السجل ألأتماني للعميل والتكلفة الفعلية الخاصة بالتامين، وأعلنت أيضا عن أنواع السيارات التي شملهم العرض وسوف يتم توضيحها كالاتي.

هيونداي سنتافي GL Standard

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل عن مواصفات سياره هيونداي سنتافي GL Standard موديل 2020 وهي:

سياره رياضيه تتميز بدفع رباعي.

محرك بحجم 10.70 لتر بمعدل استهلاك بنزين 3.50 لتر.

محرك يحتوي علي 6 أسطوانات لتوليد 280 حصان.

تحتوي علي 2 وسائد هوائيه.

ناقل حركه أوتوماتيكي من نوع الجير بوكس 8 سرعات.

كاميرا خلفيه مدمجه وحساسات خلفيه.

إضاءة من هالوجين.

مقاس عجلات السيارة 19.

عرض هيونداي سنتافي GL Standard

تتميز سياره هيونداي سنتافي GL Standard بقسط شهري 1955 ريال وعلي مده 60 شهر بدون دفعه اولي.

هيونداي كونا Standard 2.0

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل عن مواصفات سياره هيونداي كونا Standard 2.0 موديل 2020 وهي:

سياره رياضيه متعدده الاستخدام بدفع أمامي.

حجم محرك 13.70 لتر يتميز ب 4 أسطوانات لتوليد 149 حصان.

ناقل الحركة أوتوماتيكي من نوع الجير بوكس.

كاميرا خلفيه مدمجه وحساسات خلفيه.

مقاس عجلات السيارة 18.

إضاءة هالوجين.

تحتوي علي 4 وسائد هوائيه.

عرض هيونداي كونا Standard 2.0

تتميز سياره هيونداي كونا Standard 2.0 بقسط شهري 1396 ريال وعلي مده 60 شهر بدون دفعه أولي.

هيونداي كريتا BASE 1.6

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل عن مواصفات هيونداي كريتا BASE 1.6 موديل 2020 وهي:

سياره رياضيه متعدده الاستخدام بدفع أمامي.

حجم محرك 15.10 لتر وقود بنزين.

يحتوي محرك السيارة علي 4 أسطوانات لتوليد 123 حصان.

ناقل حركه أوتوماتيكي من نوع الجير بوكس.

تحتوي علي 2 وسائد هوائيه.

إضاءة من نوع هالوجين.

كاميرا خلفيه وحساسات خلفيه أيضا.

مقاس عجلات 17.

عرض هيونداي كريتا BASE 1.6

تتميز سياره هيونداي كريتا BASE 1.6 بقسط شهري 1293 ريال وعلي مده 60 شهر بدون دفعه أولي.

هيونداي سوناتا GL Base

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل عن مواصفات هيونداي سوناتا GL Base موديل 2020 وهي:

سياره سيدان بدفع أمامي.

حجم محرك 13.20 لتر بمعدل استهلاك بنزين 2.50 لتر.

يحتوي المحرك علي 4 أسطوانات لتوليد 179 حصان.

ناقل الحركة أوتوماتيكي من نوع الجير بوكس.

تحتوي علي 2 وسائد هوائيه.

حساسات خلفيه.

مقاس عجلات السيارة 17.

إضاءة من نوع ليد.

عرض هيونداي سوناتا GL Base

تتميز سياره هيونداي سوناتا GL Base بقسط شهري 1686 ريال وعلي مده 60 شهر بدون دفعه أولي.

هيونداي النترا GL 1.6

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل عن مواصفات هيونداي النترا GL 1.6 موديل 2020 وهي:

سياره سيدان بدفع أمامي.

حجم محرك 16.10 لتر بمعدل استهلاك بنزين 1.60 لتر.

يحتوي المحرك علي 4 أسطوانات لتوليد 128 حصان.

تحتوي علي 2 وسائد هوائيه.

ناقل حركه أوتوماتيكي من نوع الجير بوكس.

كاميرا خلفيه مدمجه.

مصابيح بإضاءة ليد.

مقاس عجلات 15.

عرض هيونداي النترا GL 1.6

تتميز سياره هيونداي النترا GL 1.6بقسط شهري 1252 ريال وعلي مده 60 شهر بدون دفعه أولي.

هيونداي اكسنت GL Base

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل عن مواصفات سياره هيونداي اكسنت GL Base موديل 2020 وهي:

سياره سيدان بدفع أمامي.

معدل استهلاك البنزين 1.40 لتر.

تحتوي المحرك علي 4 أسطوانات لتوليد 100 حصان.

ناقل حركه أوتوماتيكي من نوع الجير بوكس.

وساده هوائيه واحده.

حساسات خلفيه.

مصابيح بإضاءة هالوجين.

مقاس عجلات السيارة 15.

عرض هيونداي اكسنت GL Base

تتميز سياره هيونداي اكسنت GL Base بقسط شهري 1024 ريال وعلي مده 60 شهر بدون دفعه أولي.