عروض تويوتا مستعمل لدى عبد اللطيف جميل المتحدة للتمويل السيارات المستعملة

عروض تويوتا مستعمل لا تفوتك موديلات حديثة من 2018 وحتى 2020 في الأسبوع الأخير من ديسمبر، شهدت معارض السيارات المستعملة لدى عبد اللطيف جميل المتحدة للتمويل عدة عروض لسيارات تويوتا مستعمل من مختلف الفئات وأحدث الموديلات، وجاءت معظم العروض مع تخفيضات هائلة وخصومات حصرية بمناسبة تصفيات نهاية عام 2020، وتضمنت سيارات تويوتا برادو وكورولا وهايلكس وفورتشنر ويارس من أحدث الموديلات الموجودة مستعمل نظيف للغاية وبحالة ممتازة، لذلك اخترنا لك اليوم عدد من عروض تويوتا مستعمل لدى عبد اللطيف جميل المتحدة للتمويل قسم السيارات المستعملة.

تويوتا مستعمل لدى عبد اللطيف جميل المتحدة للتمويل

جاءت أحدث عروض تويوتا مستعمل لدى عبد اللطيف جميل المتحدة للتمويل قسم السيارات المستعملة كالتالي:

تويوتا برادو 2019 مستعمل بيضاء اللون، السيارة من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام محرك دفع رباعي 4 سلندر 2700 cc يعطي 163 حصان وناقل حركة أوتوماتيك، عداد السيارة يصل إلى ممشى 10000 كم ومتاحة للبيع بسعر 148,350 ريال.

مستعمل بيضاء اللون، السيارة من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام محرك دفع رباعي 4 سلندر 2700 cc يعطي 163 حصان وناقل حركة أوتوماتيك، عداد السيارة يصل إلى ممشى 10000 كم ومتاحة للبيع بسعر 148,350 ريال. تويوتا كورولا 2017 مستعمل بيضاء اللون، السيارة من فئة سيدان محرك دفع أمامي 4 سلندر 1600 cc يعطي 121 حصان وناقل حركة أوتوماتيك، عداد السيارة يصل إلى ممشى 190 ألف كم ومتاحة للبيع لدى عبد اللطيف جميل المتحدة للتمويل قسم السيارات المستعملة بسعر 46,000 ألف ريال سعودي.

مستعمل بيضاء اللون، السيارة من فئة سيدان محرك دفع أمامي 4 سلندر 1600 cc يعطي 121 حصان وناقل حركة أوتوماتيك، عداد السيارة يصل إلى ممشى 190 ألف كم ومتاحة للبيع لدى عبد اللطيف جميل المتحدة للتمويل قسم السيارات المستعملة بسعر 46,000 ألف ريال سعودي. تويوتا يارس 2019 مستعمل بيضاء اللون، السيارة أوتوماتيك من فئة سيدان محرك بنزين 4 سلندر 1500 cc يعطي 110 حصان ، حالة السيارة ممتازة وعدادها يصل على أكثر تقدير إلى ممشى 10 آلاف كم ومتاحة للبيع بسعر 51,750 ريال فقط.

مستعمل بيضاء اللون، السيارة أوتوماتيك من فئة سيدان محرك بنزين 4 سلندر 1500 cc يعطي 110 حصان ، حالة السيارة ممتازة وعدادها يصل على أكثر تقدير إلى ممشى 10 آلاف كم ومتاحة للبيع بسعر 51,750 ريال فقط. تويوتا هايلكس 2018 مستعمل بيضاء اللون، السيارة من فئة سيارات النقل وناقل الحركة يدوي محرك ديزل 4 سلندر 2400 cc يعطي 174 حصان، عداد السيارة يصل إلى ممشى 20 ألف كم ومتاحة للبيع بسعر 67,850 ريال لدى عبد اللطيف جميل المتحدة للتمويل قسم السيارات المستعملة.

عروض تويوتا مستعمل أحدث الموديلات

من ضمن العروض التي لا يجب أن تفوتك أيضا والمتواجدة لدى عبد اللطيف جميل المتحدة للتمويل قسم السيارات المستعملة، سيارة تويوتا يارس 2017 مستعمل فضية اللون للبيع بسعر 36,800 ريال، السيارة من فئة سيدان محرك دفع أمامي 4 سلندر يعطي 84 حصان، عداد السيارة يصل إلى ممشى 120 ألف كم وناقل الحركة أوتوماتيكي 5 سرعات.

كما توافرت أيضا سيارة تويوتا فورتشنر 2018 أوتوماتيك مستعمل بيضاء اللون بسعر 97,750 ريال سعودي، السيارة من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، محرك دفع خلفي 4 سلندر 4000 cc يعطي 164 حصان وعداد السيارة يصل إلى ممشى 60000 كم، كما تواجدت سيارة تويوتا كورولا 2018 مستعمل بيضاء اللون أيضا، السيارة من فئة سيدان محرك دفع أمامي 4 سلندر 1600 cc يعطي 121 حصان وقير أوتوماتيك، عداد السيارة يصل إلى ممشى 120 آلاف كم ومتاحة للبيع بسعر 52,900 ريال لدى عبد اللطيف جميل المتحدة للتمويل قسم السيارات المستعملة.