حراج سيارات اودي مستعمل للبيع بأرخص الأسعار في السعودية

أرخص عروض سيارات اودي مستعمل للبيع في السعودية بسعر يبدأ من 45.000 ريال، نتناول اليوم أرخص عروض سيارات في حراج ماركة اودي التي تُعد أحد أهم وأفضل أنواع السيارات الألمانية الصنع، والتي يبحث عنها الكثير من عشاق الذوق الرفيع والقيادة المريحة نظراً لما تحتويه من مزايا عديدة، كما أن هناك أنواع وفئات متعددة من سيارات اودي فهناك أودي A4، أودي A5، أودي A6، أودي A7، أودي A8L، وأودي Q5، وسنتناول اليوم أحدث العروض المتوفرة لدى حراج سيارات اودي مستعمل والتي تتواجد بأسعار تنافسية في عروض وتصفيات شهر ديسمبر.

أرخص عروض حراج سيارات اودي مستعمل

تواجدت مؤخراً لدى العروض المتوفرة لدى حراج سيارات اودي، سيارة اودي A6 2014 مستعمل بيضاء اللون فئة سيدان أوتوماتيك، عداد الكيلومترات في السيارة يتراوح ما بين (189.999 – 180.000) كم، وتتواجد في حراج الخبر بسعر 45.000 ريال سعودي، وتتوفر أيضا سيارة اودي A6 2015 مستعمل بيضاء اللون فئة سيدان أوتوماتيك، عداد الكيلومترات يتراوح ما بين (89.999 – 80.000) كم، وتتواجد في حراج جدة بسعر 49.500 ريال سعودي، كما تتوفر سيارة اودي Q5 2013 بيضاء اللون رياضية متعددة الإستخدام أوتوماتيك، عداد الكيلومترات يتراوح ما بين (139.999 –130.000) كم، وتتواجد في حراج جدة للمستعمل بسعر 50.000 ريال سعودي.

أحدث عروض سيارات اودي في السعودية

توافرت مؤخراً لدى عروض حراج اودي أيضا في تصفيات شهر ديسمبر، سيارة أودي 2012 A5 فضية اللون فئة كوبيه أوتوماتيك، عداد الكيلومترات يتراوح ما بين (169.999 – 160.000) كم، وتتواجد في حراج جدة والسعر المطلوب 60.000 ريال سعودي، كما تتوفر سيارة أودي S3 2016 مستعمل حمراء اللون فئة سيدان أوتوماتيك، عداد الكيلومترات يتراوح ما بين (119.000 – 100.000) كم، وتتواجد في حراج جدة بسعر 70.000 ريال سعودي، وتتوفر أيضا سيارة أودي A8 2012 سوداء اللون فئة سيدان أوتوماتيك، تتواجد في حراج جدة بسعر 78.000 ريال سعودي، وعداد الكيلومترات يتراوح ما بين (119.999 – 100.000) كم.

تتوفر الآن سيارة أودي A8L 2012 بيج اللون فئة سيدان أوتوماتيك، عداد الكيلومترات يتراوح ما بين (149.999 – 140.000) كم، وتتواجد في حراج حائل والسعر المطلوب 85.000 ريال سعودي، كما تتوفر سيارة أودي A8L 2013 ذهبية اللون فئة سيدان أوتوماتيك، عداد الكيلومترات يتراوح ما بين (179.999 – 170.000) كم، وتتواجد في حراج الرياض بسعر 85.000 ريال سعودي، وتتوفر أيضا سيارة أودي A6 2016 في حراج جدة بسعر 95.000 ريال سعودي، عداد الكيلومترات يتراوح ما بين (99.999 – 90.000) كم، وهي زرقاء اللون فئة سيدان مع ناقل حركة أوتوماتيكي.