فيديو تويوتا تكشف عن تصاميم جديدة لسيارتي سوبرا وتاكوما

نشر حساب شركة تويوتا على يوتيوب، مقاطع جديدة تظهر عدة تصاميم اختبارية جديدة، أبرزها سيارة سوبرا GR سبورت توب، وتصميم اختباري لموديل تاكوما.

تويوتا تطور سوبرا GR سبورت توب

مقطع الفيديو الخاص بسيارة سوبرا GR سبورت توب، أظهر حصول السيارة على تحديثات جمالية وميكانيكية، مع سقف قابل للطي، ومشتت هواء خلفي جديد ونظام عادم ثنائي مركزي جديد، وطورت تويوتا المصابيح الخلفية الدائرية، وأضافت للسيارة طلاء خارجي أبيض جديد مع استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لبعض مكونات البودي، مثل ألواح السقف.

سيارة واحدة من نوعها

وعلى الرغم من اللمسة الجمالية الرائعة التي ظهرت عليها السيارة، إلا أن تويوتا أكدت أن السيارة واحدة من نوعها، ولا توجد نوايا – حتى الآن- لطرح إصدار إنتاجي لها في الأسواق.

تصميم اختباري لموديل تاكوما

إلى هذا كشفت تويوتا عن تصميم اختباري لموديل تاكوما، والتصميم مخصص في المقام الأول لهواة التخييم والمغامرات بعيدًا عن الأماكن المأهولة، وتشمل مواصفات الموديل الجديد، مرحاض وخيمة وثلاجة صغيرة ومسخن مياه ومولد كهرباء وخزان مياه.