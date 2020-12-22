متوسط اسعار سيارات مستعملة السعودية مع المواصفات

اسعار السيارات المستعملة في السعودية من المواضيع التي يتابعها الكثير من عشاق عالم السيارات. وإيمانًا بأهمية معرفة متوسط الأسعار بخصوص سلعة مهمة جدًا كسلعة السيارات في المملكة العربية السعودية. سنعرض لكم مجموعة من المواصفات ومتوسط أسعار السيارات التي يعرضها بائعو السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية. متوسط اسعار السيارات المستعملة في السعودية متوسط اسعار السيارات المستعملة في السعودية تويوتا كورولا 2021 الأسعار والمواصفات والطرازات سيارة جيمس بهبهاني موديل 85، 6.5 لتر 2006 مزودة بمكيف سيزو، وبها راديتر 454 كبيرة ومزودة بمروحة دينالي، ولها برمجة خاصة بالكمبيوتر، ومسجلة بالوكالة، و3 نمر وبها حكة خفيفة والمحرك جيد تباع بمتوسط سعر ما بين 194 ألف ريال سعودي إلى 195 ألف ريال سعودي. سعر سيارة سوزوكي موديل 2006 مستعملة، قطعت ما بين 300 – 350 ألف كيلومتر، ومزودة بتكييف متميز، وماكينة متميزة، يصل سعرها في مدينة مكة المكرمة إلى 14 – 16 ألف ريال سعودي. سعر باص بضائع ماركة نيسان موديل 2016 القير الخاص بها عادي، ومزود بمكيف ولا يوجد بها أي رش أو أي صدمات وقطعت ما بين 115- 145 ألف كيلومتر، يصل سعرها ما بين 30- 40 ألف ريال سعودي. عروض تقسيط سيارات 1000 ريال في السعودية سعر سيارة أودي ماكينة من نوعية جربوكس، موديل 2008، وقطعت 225 يصل سعرها ما بين 27-30 ألف ريال سعودي. متوسط سعر سيارة تويوتا راش 2019 في السعودية ما بين 57 ألف ريال سعودي إلى 58 ألف ريال سعودي ويكون مواصفاتها كالتالي نوع ناقل الحركرة اوتوماتيكي، والوقود المستعمل بنزين، ومكيفة وبها اضاءات زينون، وحساسات اصطفاف، ومدخل يو اس بي وايه يو اكس، وأكياس هوائية والدخول إلى السيارة بدون مفتاح. متابعة لمتوسط أسعار السيارات المستعملة في السعودية متوسط أسعار سيارة بي إم دبليو مستعملة الفئة السابعة موديل 2004، واوتوماتيك ناقل الحركة، وتعمل بالبنزين، ووصل عددها إلى نحو 345 ألف كيلومتر. والمساعدات الخاصة بها الأمامية عادية، والخلفية هيدروليك، ويكون مجدد لها التراخيص والفحوصات، يصل سعرها ما بين 21-22 ألف ريال سعودي. عروض تقسيط شانجان CS85 ليمتد 2021 من بنك الراجحي ننتقل الآن إلى نوع آخر من السيارات واسعارها فيوجد سيارات كاديلاك سي تي اس كاملة اوتوماتيك فول بالكامل وموديل 2011 وقطعت 136 ألف كيلومتر، ويصل الماكينة بها إلى 6 سلندر، ومزودة بفتحة للسقف، وتعمل بالبصمة ومزودة بالكشافات المزيحة للضباب، والزجاج كهربائي، والمقاعد كهربائية، بالإضافة إلى أنها بها مثبت للسرعة، ومزودة أيضًا بالشاشات الملاحة، والكاميرا الخلفية ومقاعد مزودة بخاصية التدفئة أو التبريد، والأنوار زينون وليد أمامي وخلفي، والفرامل ايه بي اس، وحساسات الكفرات والنظام المثبت الالكتروني والدريكسيون، يتراوح سعرها ما بين 26- 27 ألف ريال سعودي. متابعة لمتوسط أسعار السيارات المستعملة في السعودية

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