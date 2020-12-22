أحدث عروض حراج كرايسلر مستعمل للبيع في السعودية بأسعار تبدأ من 14.500 ريال

نتناول اليوم أحدث عروض حراج كرايسلر قسم المستعمل للبيع في السعودية، وهي أحد السيارات التي يفضلها عشاق الفخامة والرقي والذوق العالي، وتعتبر كرايسلر شركة سيارة أمريكية ألمانية بنسبة تصل إلى 19.9% لشركة الديملر الألمانية وباقي النسبة مملوكة لشركة سيربيروس الأمريكية، بعد أن كانت حتى عام 2007 تابعة للشركة الألمانية فقط، وتتوافر لدى عروض حراج كرايسلر هذا الأسبوع سيارات كرايسلر 300 وكرايسلر 300C، وبعد تصفح الكثير من العروض المتوفرة قمنا باختيار عدد من العروض الجيدة لسيارات كرايسلر مستعمل سواء بالنسبة للسعر أو حالة السيارة، وسنستعرض معكم أبرز وأرخص تلك العروض مع ذكر ملخص عن تفاصيل سعر وحالة السيارة ومكان عرضها للبيع.

أحدث عروض حراج كرايسلر قسم المستعمل

تتواجد لدى عروض حراج كرايسلر قسم المستعمل الآن سيارة كرايسلر 300 موديل 2017 رمادية اللون بسعر 127.500 ريال سعودي، ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيكي وهي من السيارات فئة سيدان، يصل عداد السيارة إلى حوالي 50 ألف كم تتواجد في حراج القصيم، وتتوفر أيضا سيارة كرايسلر 300 موديل 2018 سوداء اللون قير أوتوماتيك فئة سيدان، السيارة شبه جديدة وعدادها يصل تقريبا إلى 9000 كم، تتواجد في حراج جدة للمستعمل بسعر 113.000 ريال سعودي.

تتوفر أيضا في آخر عروض حراج كرايسلر مستعمل لهذا الأسبوع، سيارة كرايسلر 2016 300C فضية اللون أوتوماتيك فئة سيدان، يصل عداد السيارة إلى حوالي 55 ألف كم وتتواجد في حراج جدة بسعر 105.000 ريال سعودي، كما عرضت سيارة كرايسلر 300C 2016 رمادية اللون للبيع بسعر 78.000 ريال سعودي، السيارة فئة سيدان قير أوتوماتيك يصل عدادها إلى 140 ألف كم وتتواجد في حراج جدة.

أرخص أسعار سيارات كرايسلر مستعمل

تتواجد الآن في حراج كرايسلر في مدينة جدة سيارة كرايسلر 300C 2014 بيضاء اللون قير أوتوماتيك فئة سيدان، بلغ عداد السيارة تقريبا 59.999 كم ومتاحة للبيع بسعر 65.000 ريال سعودي، وتتوفر أيضا سيارتين كرايسلر 300C 2014 كل منهما زرقاء اللون ناقل حركة أوتوماتيكي فئة سيدان، يصل عداد السيارة الأولى إلى 49.999 كم وبلغ سعرها 63.000 ريال سعودي، ويصل عداد السيارة الثانية 60 ألف كم تقريبا وبلغ سعرها 62.000 ريال سعودي.

وفي أرخص عروض حراج كرايسلر وأرخص سعر سيارة كرايسلر متوفرة كانت من نصيب سيارة كرايسلر 300C 2006، السيارة متاحة للبيع بسعر 14.500 ريال سعودي وسجل عدادها 130 ألف كم، لونها فضي قير أوتوماتيك فئة سيدان وتتواجد في حراج الرياض ، كما تتواجد كرايسلر 300C 2007 خضراء اللون في حراج جدة بسعر 35.000 ريال سعودي، قير أوتوماتيك فئة سيدان سجل عدادها 119.999 كم، وأخيراً تتوفر سيارة كرايسلر 300C 2014 رمادية اللون في حراج الرياض بسعر 35.000 ريال سعودي، قير أوتوماتيك فئة سيدان وسجل عداد السيارة أكثر من 200 ألف كم .