مرسيدس إي كلاس 2021 الجديدة تعرف علي مواصفات وسعر السيارة

مرسيدس إي كلاس 2021 الجيل الجديد الذي تم إطلاقه من قبل مرسيدس الجفالي، الماركة الشهيرة، حيث تتميز ماركة مرسيدس بشهرتها الواسعة عبر الأزمنة المختلفة، تعتبر من أفضل ماركات السيارات، وأوسعها انتشارا، وتمتلك شركة مرسيدس شعبية عالمية كبيرة جدا لما تتميز به سياراتها من إمكانيات عديدة، ومع انطلاق مرسيدس إي كلاس الجديدة 2021 في المملكة العربية السعودية، فيبحث الجميع لمعرفة أهم مميزات ومواصفات هذه السيارة، وسعرها مقارنة بسعر الجيل السابق لها، وهو ما نقدمه لكم في هذا المقال،حيث تميز هذه السيارة بتصميم خارجي جذاب يحتوي علي : شبك أمامي ذو تصاميم جديدة، وغطاء يمتد مع أجزاء مقببة تنبض بقوة،ومصابيح خلفية منقسمة، مع مصابيح أمامية LED تتميز بشكلها الجديد،وجنوط جديدة ايرودينامكية . مرسيدس إي كلاس 2021 التصميم الداخلي مرسيدس إي كلاس 2021 التصميم الداخلي تمتلك السيارة من الداخل تصميم داخلي متميز حيث يحتوي علي : مقصورة قيادة رقمية مع نظام MBUX النظام الحديث للمعلومات الترفيهية .

مقود جديد كليا يمتاز بوجود استشعارات خاصة لمعرفة إن كان السائق ترك المقود وأبعد يديه، وتعمل علي تنبيه، أو تتدخل هي بالتحكم المؤقت في التوجيه .

نظام صوتي محيطي .

إضاءة متعددة الألوان .

لمسات من خشب الدردار الرمادي اللون . مرسيدس إي كلاس 2021 أنظمة الأمان مرسيدس إي كلاس 2021 أنظمة الأمان تتميز السيارة باحتوائها علي أنظمة أمان متطورة ذو إمكانيات كبيرة، حيث تحتوي علي : راصد النقطة العمياء .

نظام محدد السرعة المفعل .

نظام وقف وتشغيل المحرك أوتوماتيكيا وسط الزحام .

كبح الطوارئ الأوتوماتيكي ومزود بخاصية مكالمة الطوارئ .

كاميرا عند الرجوع إلي الخلف .

نظام البقاء علي مسافات بين السيارات .

خاصية تكيف السرعة للسيارة علي حسب الطريق، والزحام .

مساعد للبقاء في حارة الطريق .

التعرف علي علامات المرور .

مساعد المناورات والتوجيه . أهم تقنيات مرسيدس إي كلاس الجديدة 2021 الملاحة مع تقنية الواقع المعزز مع نظام MBUX .

شاشتان 12.3 إنش متجاوران .

الخصائص الممتدة لنظام MBUX : هو نظام للمعلومات الترفيهية الزكي، من الممكن أن يبحث النظام عن أغاني معينة ويشغلها، أو يبحث عن عناوين معينة، أو من الممكن يغير خصائص معينة .

يمكن أن تشغل نظام MBUX عن طريق التحكم الصوتي أيضا .

نظام للشحن لا سلكي للهواتف المحمولة .

باقة راحة المقاعد .

باقة ENERGIZING .

نظام DYNAMIC SELECT سعر مرسيدس إي كلاس 2021 أهم تقنيات مرسيدس إي كلاس الجديدة 2021سعر مرسيدس إي كلاس 2021 انطلقت مرسيدس إي كلاس الجديدة في الأسواق 2021 بسعر 59.000$ دولار أمريكي، ويعادل هذا السعر 218.300 ريال سعودي .

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