سيارة شانجان cs85 موديل 2021 سعرها ومواصفاتها في السعودية

شانجان cs85 ، السيارة التي أعلنت عنها شركة شانجان الصينية خلال فعاليات معرض غوانزو الدولي للسيارات عام 2018، وتم أطلاقها في السوق الصيني عام 2019، وهي السيارة الأحدث التي أعلنت عنها الشركة، حيث تنتمي السيارة لفئة السيارات الكروس أوفر متعددة الاستخدامات، تأتي السيارة بحجم متوسط ذات دفع رباعي، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على مواصفات سيارة شانجان cs85 وسعرها في السعودية السيارة الرياضية الأفضل على الإطلاق، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

تأتي السيارة بخيار وحيد من المحركات يتكون من أربع أسطوانات، بسعة 2.0 لتر . تأتي السيارة بشاحن توربيني تبلغ قوته 233 حصان، مع عزم أقصي للدوران يبلغ 360 نيوتن*متر . يتصل محرك السيارة من نوع إيسين بناقل حركة أوتوماتيكي، مكون من ثمان سرعات أمامية، مع وجود أربع وضعيات لقيادة السيارة . يبلغ طول السيارة الكلي 4.720 ملم . يبلغ عرض السيارة الكلي 1.845 ملم . يبلغ أرتفاع السيارة الكلي 1.665 ملم . يبلغ طول قاعدة عجلات السيارة 2.705 ملم . تأتي السيارة بنظام المكابح الذي تمنع أنزلاق السيارة، مع وجود نظام إلكتروني لها ونظام تثبيت واتزان إلكتروني، ونظام حفظ وتعزيز تماسك السيارة . كما تأتي السيارة أيضا بمكابح التوقف الكهربائية، مع وجود نظام المساعدة في صعود ونزول السيارة من على المنحدرات بكل سهولة . تأتي السيارة ب 6 وسائد هوائية لزيادة الأمان . تأتي السيارة بكاميرات محيطية بمجال رؤية تصل إلى 360 درجة، مع وجود نظام ضغط الإطارات . حجم عجلات السيارة تبلغ 19 بوصة . تأتي السيارة بفتحة سقف بانورامية . تأتي مصابيح السيارة الأمامية من ليد بأضواء نهارية لرؤية أكثر وضوحا . تأتي السيارة بمرايا جانبية بضبط وضم وتسخين كهربائي . الخامات المستخدمة في تصنيع السيارة من الداخل تأتي من الجلد، الذي يعطي مظهر أنيق وجذاب للسيارة . مقاعد السيارة تعمل بالكهرباء، وتتحرك في 8 اتجاهات لمقعد السائق، والتدفئة والتهوية لمقاعد السيارة الأمامية . يوجد في السيارة وسطية بحجم 12.3 بوصة لتشغيل الوسائط المتعددة، كما انها تتصل بنظام صوتي يتكون من ثمان مكبرات صوتية . يوجد في السيارة شاشة عدادات بحجم 10.25 بوصة . تأتي السيارة بمكيف هواء إلكتروني، مع وجود فتحات تكيف خلفية . يمكن التحكم في السيارة عن بعد عن طريق الريموت، كما يمكن تشغيل المحرك بدون مفتاح . تأتي السيارة بتجهيزات زكيه مثل، نظام الإصطفاف الذاتي، ونظام الإصطفاف عن طري الريموت، ونظام لكشف المناطق العمياء، ونظام التحذير عند خروج السيارة عن المسار الصحيح، ونظام التحذير من الصدمات الإمامية، وعند الطوارئ تتوقف السيارة اوتوماتيك على سرعات منخفضة .

سعر شانجان cs85 2021 في السعودية 95.000 ريال سعودي .

في السعودية 95.000 ريال سعودي . سعر شانجان cs85 في مصر 410.000 جنيه مصري .

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الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم مواصفات وسعر سيارة شانجان cs85 موديل 2021 في السعودية .