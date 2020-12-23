فورد تكشف عن نسخة كهربائية من موستانغ Mustang

كشفت شركة فورد عن نسخة كهربائية من سياراتها موستانغ Mustang، وتختلف النسخة الكهربائية عن الموديل التقليدي من حيث الهيكل كليا، وأوضحت فورد أن سيارتها الجديدة، تحمل الاسم Mach Eتختلف عن الموديل التقليدي من السيارة من خلال التخلي عن خطوط الكوبيه لصالح هيكل الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.

موستانغ Mustang فورد الكهربائية

سيارة فورد الكهربائية تتسع لخمسة ركاب و402 لتر في حيز الأمتعة، وتتمتع القمرة بشاشة لمسية ضخمة مع القليل من المفاتيح والأزرار، وتم استبدال مقابض الأبواب بالمستشعرات، وتقدم فورد للسيارة بطارية قياسية سعة 76 كيلووات ساعة، وأخرى سعة 99 كيلووات ساعة بمدى سير يتراوح من 400 إلى 610 كلم.

محركات سيارة فورد الكهربائية

وتتوفر للنسخة الجديدة من فورد مجموعة من المحركات الكهربائية، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 198 كيلووات/269 حصان و258 كيلووات/346 حصان.