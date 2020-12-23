عروض حراج سيارات بورش باناميرا كايين وماكان مستعمل بأرخص الأسعار

أرخص عروض حراج سيارات بورش بأنواعها نستعرضها معكم اليوم من خلال موقع ثقفني، حيث تتوفر سيارات بورش بأنواعها الشهيرة وبأرخص الأسعار ضمن أحدث عروض حراج السيارات المستعملة، وتواجدت بالفعل سيارات بورش كايين، بورش ماكان، بورش باناميرا في حالة جيدة وبأسعار مقبولة ودون ضريبة القيمة المضافة التي تفرضها معارض السيارات المستعملة، ونظراً لأن الكثيرين من متابعي عالم السيارات يفضلون ماركة بورش الألمانية لمزاياها المتعددة، فسوف نقدم لك عزيزي القارئ قائمة مفصلة بأحدث وأرخص عروض حراج بورش مستعمل.

أحدث عروض حراج بورش بأرخص الأسعار

تتواجد الآن ضمن العروض المتميزة في حراج سيارات بورش، سيارة بورش كايين 2016 أوتوماتيك ذهبية اللون رياضية متعددة الإستخدام، عداد الكيلومترات يتراوح بين (119.999 – 100.000) كم وتتواجد في حراج جدة والسعر المطلوب 148.000 ريال سعودي، وتتوفر أيضا سيارة بورش ماكان 2016 أوتوماتيك بيضاء اللون رياضية متعددة الإستخدام، عداد الكيلومترات يتراوح بين (89.999 – 80.000) كم وتتواجد في حراج جدة بسعر 160.000 ريال سعودي.

تتوفر أيضا لدى حراج السيارات المستعملة سيارة بورش باناميرا 2012 أوتوماتيك زرقاء اللون فئة سيدان، عداد الكيلومترات يصل إلى 115 ألف كم وتتواجد في حراج الدمام والسعر المطلوب 120.000 ريال سعودي، كما تتوفر سيارة بورش كايين 2013 أوتوماتيك بنية اللون رياضية متعددة الإستخدام، تتواجد في حراج الرياض بسعر 120.000 ريال سعودي، الحالة ممتازة وعداد الكيلومترات يتراوح بين (79.999 – 70.000) كم.

تتوفر الآن سيارة بورش كايين 2013 أوتوماتيك رمادية اللون رياضية متعددة الإستخدام، عداد الكيلومترات يتراوح بين (29.999 – 20.000) كم وتتواجد في حراج جدة بسعر 205.000 ريال سعودي، كما تتوفر سيارة بورش باناميرا S 2010 أوتوماتيك بنية اللون فئة سيدان، عداد الكيلومترات يتراوح بين (29.999 – 20.000) كم وتتواجد في حراج الرياض بسعر 85.000 ريال سعودي، وتتوفر سيارة بورش باناميرا 2012 زرقاء اللون بسعر 110.000 ريال سعودي في حراج جدة، عداد الكيلومترات يتراوح بين (69.999 – 60.000) كم ناقل الحركة أوتوماتيكي وهي من فئة سيدان.

أرخص سيارات بورش مستعمل للبيع في السعودية

يتواجد الآن في حراج سيارات بورش سيارة بورش كايين 2009 أوتوماتيك بيضاء اللون رياضية متعددة الإستخدام، وقد تجاوز عداد السيارة 200 ألف كم وتتواجد في حراج الرياض بسعر 35.000 ريال سعودي، وتتوفر سيارة بورش كايين 2008 أوتوماتيك رمادية اللون رياضية متعددة الإستخدام، عداد الكيلومترات يتراوح بين (169.999 – 160.000) كم وتتواجد في حراج الرياض بسعر 45.000 ريال سعودي، كما تتوفر سيارة بورش كايين تربو (كت جي تي اس وكالة) 2008 أوتوماتيك رمادية اللون رياضية متعددة الإستخدام، تجاوز عداد الكيلومترات 155 ألف كم وتتواجد بسعر 50.000 ريال سعودي في حراج الرياض.