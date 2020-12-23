مازالنا ننشر متوسط اسعار سيارات مستعملة السعودية ومواصفاتها، فكما عودناكم يوميًا نحاول أن نكون على صلة دائمًا بمعرفة أسعار سوق السيارات المستعمل في المملكة، وكذلك المواصفات الخاصة بالسيارات المختلفة، لأننا نسير في سلسلة تقديم عروض تقسيط سيارات سواء كانت من بنك الراجحي أو بنك البلاد ، وفي هذا التقرير سنتحدث عن سيارات أكاديا، وهيونداي سانتافي، وهيونداي أكسنت، وهيونداي إلنترا، وتويوتا كرسيدا، وشيفروليه تريل بليزر، وغيرها من السيارات. اسعار سيارات مستعملة السعودية ومواصفاتها سعر سيارة جيمس أكاديا موديل 2008 أوتوماتيك بالكامل يصل إلى ما بين 16500-17500 ريال سعودي، قطعت نحو 300 ألف كيلومتر، وستة سلندر، وفحص جديد بالاستمارة الثلاث سنوات، وبطاريتها جديدة، وبها علبة باور دركسيون جديدة، ومزودة بالضمان، ونظام فرامل مانعة للإنزلاق، ومزودة بحساسات أمامية وخلفية في مدينة الخُبر.

سعر سيارة هيونداي سانتافي موديل 20118 مستعمل قطعت نحو 89 ألف كيلومتر، ومحرك اربعة سلندر، بدون دبل، وبها مثبت سرعة كما أنها مزودة بفتحة سقف بانوراما، ومزودة بزجاج كهرباء، ومقاعد مخملية، وتحكم من المقود، بالإضافة إلى شاشة ملاحة، ومكيف خلفي منفصل. كما تحتوي على تكييف خلفي منفصل، وكاميرات خلفية، وحساسات خلفية، وأنوارها النهارية إل إي دي، وأنوار ضبابية أمامية وخلفية، و7 مقاعد مانعة للانزلاق، ومرايا كهربائية، ونظام مضاد للمنحدرات، ونظام سبورت، ونظام تقليل صرفية الوقود اي سي او، ونظام مراقبة ضغط الكفرات، وحالة السيارة وكالة البودي وكالة، ولا يوجد بها أي سمكرة، أو تعديل والفحص ماكينة مكيفة، سعرها ما بين 65 -70 ألف ريال سعودي في المدينة المنورة.

متابعة لمتوسط بعض سيارات مستعملة في السعودية ومواصفاتها

متابعة لمتوسط بعض سيارات مستعملة في السعودية ومواصفاتها متوسط سعر سيارة هيونداي أكسنت موديل 2016 وبها قير اوتوماتيك، قطعت نحو 154 ألف كيلومترـ، وبها كسور في القير، والمحرك لا يخلو من الرشوش البودي أيضًا، وبها كفرات جديدة جيدة استمارة وفحص مجدد، سعرها ما بين00 17-17500 ريال سعودي، وتوجد في مدينة جدة.

سيارة شيفروليه، تريل بليزر 2009 قصير وهي مستعملة وقيرها اوتوماتيك عادي وليس دبل والوقود بنزين وعدادها قطعت 172 ألف كيلومتر وهو قابل للزيادة، ولونها أخضر، ومواصفاتها نصف فل وموقعها في الرياض، وعيوب السيارة أن بها رش جانبي والباب الخلفي على اليمين والباب تم تغييره بسبب صدمة واشارة الماكينة تعمل وهذا شيء عادي في السيارات الأمريكية والسبب ثقب في الأكزوزت وتم اصلاحه. اسعار سيارات مستعملة السعودية ومواصفاتها

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