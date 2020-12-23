أرخص عرض تمويل سيارات 2021 وبدون دفعة أولى لن يفوت .. الأقل في المملكة

أرخص عرض تمويل سيارات 2021 وبدون دفعة أولى، حيث بقى على انتهاء العام 2020 أيام قليلة، وتنتشر هذه الأيام عروض تقسيط نهاية العام، فاذا كنت تبحث عن سيارة جديدة فهذا الوقت الأفضل لشراء سيارة حديثة، بديلة لسيارتك المستعملة بموديل قديم، لذلك فنحن نعرض لكم مجموعة من العروض قد تنال إعجابكم لاستبدال سياراتكم وأيضا يمكنكم متابعة أرخص عروض التمويل ان كنت تفضلون هذا. وهناك العديد من مؤسسات التمويل في السعودية مثل العسائي وكيا الجبر وفورد الناغي ولكننا اخترنا اليوم عروض سيارات عبداللطيف جميل، لما لها من شروط ميسرة في الدفع خاصة في هذا العرض.

موديل السيارة الممولة هيونداي أكسنت 2020

GL Base مبلغ الدفعة الشهرية 1,025 ريال فترة السداد 60 شهرا

أرخص عروض تمويل نهاية العام أقل قيمة

موديل السيارة الممولة إلنترا 2020

GL 1.6 مبلغ الدفعة الشهرية 1,250 ريال فترة السداد 60 شهرا

موديل السيارة الممولة هيونداي سوناتا 2020

GL Base مبلغ الدفعة الشهرية 1,685 ريال فترة السداد 60 شهرا

موديل السيارة الممولة كريتا 2020

Base 1.6 مبلغ الدفعة الشهرية 1,290 ريال فترة السداد 60 شهرا

موديل السيارة الممولة هيونداي كونا 2020

Standard 2.0 مبلغ الدفعة الشهرية 1,395 ريال فترة السداد 60 شهرا

موديل السيارة الممولة سنتافي 2020

GL Standard مبلغ الدفعة الشهرية 1,955 ريال فترة السداد 60 شهرا

أما ان كنت من عاشقي السيارات باهظة الثمن فعليك برؤية تمويل أغلى السيارات في المملكة حيث أعددنا فيه تقريرا بأفضل السيارات لعام 2021 القادمة في السعودية، وبعروض خيالة لن تندم على اقتناءك منه.

عروض تمويل سيارات عبداللطيف جميل

العروض التمويلية متاحة على الموديلات من السيارة المحددة فقط.

صور السيارات في المقال قد تختلف من فئة لأخرى وما هي الإ رموز دالة على موديل السيارة.

لا يشمل التمويل قيمة الضريبة المضافة.

تتفاوت قيمة عروض التمويل تبعا لحداثة السيارة ومواصفاتها، ويتم إضافة مصاريف ادارية 1% على المبلغ الكي للتمويل، وأقصى مبلغ للمصاريف هو 5 ألاف ريال سعودي، والدفعة الأخيرة هي دفعة تملكك للسيارة.

لا يتم دفع دفعة أولى اذا كانت مبلغ التقسيط الشهري يساوي 40% من قيمة الدخل الشهري.

عدم اشتراط وجود كفيل.

يمكن تمويل أخر دفعة وهي دفعة التملك من جديد.