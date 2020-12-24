خطوات بسيطة لتبريد محرك السيارة شديد السخونة

عبد الرحمن الحاج الخميس,24 كانون اﻷول (ديسمبر) 2020 - 16:37 تبريد محرك السيارة شديد السخونة أمر مهم لأي قائد سيارة، لأن من شأن تبريد محرك السيارة شديد السخونة أن يحمي المحرك من العطل الكامل، وقد يقي من أعطال أخرى تتجاوز المحرك. تبريد محرك السيارة بداية وقبل أي شيء، يجب على صاحب أو صاحبة السيارة، التوقف في أقرب مكان، وعدم الهلع إذا تجاوز مؤشر حرارة المحرك اللون الأحمر، أو حتى في حال ظهور أبخرة من محرك السيارة، اعملي على تقليل السرعة والتوقف في مكان متاح، وإذا كان مكان التوقف بعيد نوعا ما، أوقفي تشغيل مكيف الهواء وافتحي النوافذ وشغلي المراوح لسحب الحرارة من محرك السيارة .

فور علمك بارتفاع درجة محرك السيارة قومي قوم بتشغيل ضوء الطوارئ الرباعي، والقيادة بسرعة بطيئة وثابتة.

بعد توقف السيارة في مكان آمن، احرصي على ترك المصابيح ولوحة القيادة مضاءة، لأن ذلك يسمح لمراوح التبريد الاستمرار في العمل دون تشغيل المحرك.

نفتح غطاء المحرك بحذر، يفضل الانتظار حتى تختفي البخار الصاعد من المحرك وحتى يبرد غطاء المحرك قليلا، يساعد فتح غطاء المحرك في تبديد بعض الحرارة.

بعد رفع الغطاء، قومي بفحص خرطوم الرادياتير العلوي، إذا شعرتي أن الخرطوم ثابت ويصعب الضغط عليه، فلا يجب علينا إزالة غطاء الرادياتير، إذا كان الخرطوم ينضغط بسهولة عند الضغط عليه، فمن المحتمل أن يكون من الآمن إزالة الغطاء. اتركي غطاء الرديتر حتى يبرد.

افحصي خزان سائل التبريد بمجرد أن يبرد المحرك بدرجة كافية، الخزان هو عبارة عن خزان بلاستيكي أبيض صغير ومتصل بغطاء الرادياتير.

افحصي المحرك بحثاً عن التسريبات، السبب الأكثر شيوعاً لارتفاع درجة حرارة المحرك هو تسرب في نظام التبريد، يتميز سائل التبريد برائحته الحلوة، وقد يظهر على الخراطيم أو تحت السيارة.

إعادة تعبئة سائل التبريد بعد أن تبرد السيارة .

تشغيل السيارة بعد التبريد والتحقق من مقياس درجة الحرارة، في حال بقيت الحرارة مرتفعة وتجاوزت المقياس، لا تتحركي بها، ستحتاجين في هذه الحالة لقطرها إلى مركز الصيانة فورا.

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