سعر ومواصفات سيارة نيسان صني 2021

لقد ظهرت شركة نيسان منذ العديد من السنوات الطويلة في الأسواق،لكن استطاعت من خلال الإمكانيات التي قامت بتقديمها، وجودتها أن تتفوق على فئات أخرى كانت قد ظهرت قبل سيارة نيسان، وذلك لأن شركة نيسان استطاعت جذب فئة كبيرة من الجمهور إليها من حيث التصميم الخارجي الذي قد يسبق العصر الذي نعيش فيه، وقد يراها الفرد بفئة أعلى الفئة التي عليها،وذلك بسبب التصميمات والتجهيزات التي قدمتها السيارة عبر تطبيقها للتطورات العصرية والمميزات التي تأتي في كل عام من خلال السيارة نيسان فيشعر الفرد بأن لا يوجد بها أي نقص مما قد يحتاج إليه داخل السيارة الخاصة به، ومن بين العديد من الإصدارات التي تقدمها شركة نيسان في كل عام السيارة نيسان صني 2021.

تصميم سيارة نيسان صني ٢٠٢١

تميل السيارة إلى التصميم الأوروبي بشكل كبير حيث تظهر من الخارج علي الشكل السيدان المعدل مع الشبكة الأمامية، وامتزاج المصابيح الذي له لمسة من الفخامة تكتمل مع التصميم الخلفي لشكل المصابيح الجذابة الذي ليس له مثيل .

تتوفر السيارة من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي.

موتور سعته 4 سليندر 1500 سي سي.

عزم الدوران 450 نيوتن تصل إلى قوة 108 حصان .

ناقل الحركة من خلال 4 سرعات مختلفة

السرعة القصوى التي تصل إليها السيارة 178 كيلو متر في الساعة.

السيارة مزودة بخطوط حادة من الجوانب مما يؤدي إلي زيادة فخامة وقوة السيارة.

المصابيح الأمامية والخلفية بالسيارة تعمل بنظام الهالوجين ونظام led، ونفس الأمر بالنسبة للمصابيح الداخلية للسيارة.

المصابيح الأمامية والخلفية بالسيارة تعمل بنظام الهالوجين ونظام led، ونفس الأمر بالنسبة للمصابيح الداخلية للسيارة. تعتمد السيارة علي نظام الاعتمادية،حيث يتم توفير استهلاك البنزين لدرجة أن يصل الى استهلاك 6 لتر لكل 100 كيلو متر.

تمتلك السيارو جنوط مقاس 17 انش، والذي يعمل علي زيادة درجة ثبات السيارة .

محرك سيارة نيسان صني 2021مواصفات السيارة نيسان صني2021مميزات السيارة نيسان صني 2021

متوفر بالسيارة سينسور خلفي يساعد في الركن والرجوع إلى الخلف

السيارة بها مقصورة داخلية جذابة من حيث الفرش الداخلي لتصميم عتمدمه من الجلد.

توجد كاميرا خلفية بالسيارة.

تتوفر بها وحدة زجاج خلفية تمنع الإزعاج، كما تساعد على عزل الصوت الخارجي، ويعمل على توضيح الرؤية وكشف الطريق بشكل أكبر.

تعمل الكراسي الأمامية بشكل يدوي.

يتم التحكم بالشاشة الأمامية من خلال اللمس .

يوجد بها عدد من أنظمة التحكم بالسيارة من خلال التارة.

تتميز بشاشة وسطية بين العدادات تعمل على عرض السرعة وعرض استهلاك البنزين.

من الممكن تغير اللغة التي تسير بها السيارة من خلال الشاشة الموجودة بالسيارة التي تصل إلى 7 انش.

سعر سيارة نيسان صني 2021

سعر الفئة الأولي “مانيوال” : 192,000 جنيه .

سعر الفئة الثانية : 213,500 جنيه .

سعر الفئة الثالثة : 226,000 جنيه