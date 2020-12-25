عروض تويوتا سوبرا الخرافية وتويوتا لاندكروزر مستعمل بأسعار لا تفوتك

تزايدت عروض تويوتا سوبرا الخرافية وتويوتا لاندكروزر مستعمل المعروضة للبيع بأسعار لا تفوتك، وذلك بمعارض شركة عبد اللطيف جميل للسيارات المستعملة والتي تضمنت أيضا عروض متعددة لسيارات تويوتا فورتشنر وتويوتا افانزا مستعمل بحالة ممتازة، وشهدت عروض الأمس سيارات تويوتا افانزا 2016، تويوتا لاندكروزر موديلات 2016 و2019، تويوتا سوبرا 2020، بالاضافة إلى سيارات تويوتا فورتشنر موديلات 2019 و2020، لذا دعونا نبدأ في تقريرنا اليوم حول العروض المتاحة وأسعار السيارات المتواجدة في معارض شركة عبد اللطيف جميل للسيارات المستعملة.

عروض تويوتا عبد اللطيف جميل للسيارات المستعملة

تويوتا افانزا 2016 مستعمل بيضاء اللون فئة فان بوكس دون حساسات، محرك دفع خلفي 4 سلندر يعطي 103 حصان وناقل حركة يدوي مع عدد 2 وسائد هوائية، معدل استهلاك البنزين هو 14.60 كيلومتر تقطعها السيارة لكل لتر استهلاك، عداد السيارة يصل إلى ممشى 200 ألف كم ومتاحة للبيع بسعر 36,500 ريال.

تويوتا لاندكروزر صالون جي اكس أر 2019 مستعمل بيضاء اللون رياضية متعددة الاستخدام، محرك دفع كلي 6 سلندر يعطي 271 حصان وقير أوتوماتيك مع حساسات خلفية، عداد السيارة يصل إلى ممشى 5000 كم فقط ومتاحة للبيع لدى معرض عبد اللطيف جميل للسيارات المستعملة في مدينة الرياض بسعر 289 ألف ريال نقداً أو بقسط شهري 6,523 ريال لمدة 5 سنوات، معدل استهلاك البنزين هو 9.10 كيلومتر تقطعها السيارة لكل لتر استهلاك، كما تواجد سيارة تويوتا لاندكروزر صالون جي اكس أر 2016 بسعر 200 ألف ريال وعدادها يصل إلى ممشى حوالي 120 ألف كم.

تويوتا سوبرا 2020 مستعمل حمراء اللون فئة كوبيه، محرك دفع خلفي 6 سلندر يعطي 335 حصان وناقل حركة أوتوماتيكي مع حساسات خلفية و7 وسائد هوائية، معدل استهلاك البنزين هو 14.4 كيلومتر تقطعها السيارة لكل لتر استهلاك، عداد السيارة لا يتجاوز ممشى 500 كم فقط ومتاحة للبيع لدى معرض عبداللطيف جميل للسيارات المستعملة في مدينة الدمام، وذلك بسعر 230 ألف ريال نقداً أو بقسط 4,553 ريال شهرياً لمدة 60 شهر.

تويوتا فورتشنر مستعمل حالة ممتازة

تتوافر في معارض عبد اللطيف جميل للسيارات المستعملة سيارتين فورتشنر بحالة ممتازة، الأولى في معرض مدينة الدمام وهي سيارة تويوتا فورتشنر في اكس2 4×4 2019، متاحة للبيع بسعر 129,398 ريال لونها بني وعداد السيارة يصل إلى ممشى 70 ألف كم، والثانية في معرض مدينة جدة وهي سيارة تويوتا فورتشنر 2020 مستعمل بيضاء اللون، محرك دفع خلفي 4 سلندر يعطي 164 حصان وناقل حركة أوتوماتيكي مع حساسات خلفية و3 وسائد هوائية، معدل استهلاك البنزين هو 10.7 كيلومتر تقطعها السيارة لكل لتر استهلاك، عداد السيارة لا يتجاوز ممشى 500 كم فقط ومتاحة للبيع بسعر 110 ألف ريال، وكل منهما من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام.