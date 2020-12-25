سيارة المستقبل سيارة أبل APPLE CAR مواصفاتها وموعد إطلاقها

يتنافس العالم فيما بينهم عن أحدث التكنولوجيا التي تخوض كافة الصناعات في الفترة الأخيرة، حيث يبحث المهتمون بالسيارات بشكل مستمر عن أحدث السيارات، خاصة بعد لأن شركة التكنولوجيا العملاقة أبل خططت إلى اقتحام عالم السيارات بنفس القيادة السابقة لها التي تلفت أنظار العالم كله لها وذلك من خلال مشروع سيارة أبل باسم تيتان PROJECT TITAN، حيث يزداد التساؤل من قبل الأشخاص المهتمين ما هي مواصفاتها وما موعد الإطلاق؟

ومن الجدير بالذكر أنه في عام سابق تعمل الشركة على تقنية القيادة الذاتية وذلك كان على لسان الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك في عام 2017، وكان هذا التفكير باباً لسباق الخيال من قبل الجميع بشأن تلك السيارات، عند النظر إليها سوف تبدو كأنها قادمة من المستقبل، لكن بعد ذلك خابت الظنون مع عدم وجود مزيد من الأخبار بل أيضاً سرحت الشركة 190 موظفاً كانوا ينفذون الاختراع، الآن رفعت التقارير الآمال بشأن مشروع أبل حيث أفادت أنه خلال 3 سنوات تقريباً تحديداً في عام 2024 ستكون سيارة الشركة الأمريكية في الأسواق، ووفقاً لمحلل منتجات أبل يتوقع مينغ تشي كو أن تكون السيارة جاهزة بين عامي 2023 و 2025.

مواصفات السيارة الحديثة سيارة أبل :

وفقاً للتقارير التي تم تقديمها من قبل المهتمون بالسيارات والمهندسين المشرفين أن هذه السيارات معتمدة على أعلى جودة ومطبقة بالتكنولوجيا الحديثة ومن صفاتها:

تعتمد على تكنولوجيا جديدة تجعل البطاريات أطول عمراً وأرخص بشكل كبير

وتشتمل على تصميم أحادي الخلية من شأنه أن يسمح للمركبة بتخزين المزيد من الطاقة في مساحة معينة

من المتوقع أن تستخدم أبل تقنية LIDAR بحيث تعرض لك الطريق بشكل ثلاثي الأبعاد حول السيارة، وليس من الواضح ما إذا كانت هذه التقنية خاصة بالشركة الأمريكية أم تتعاون مع جهات خارجية

بالإضافة إلى أن أبل قد لا تطلق سيارة تحمل العلامة التجارية الخاصة بها، لكن بدلا من ذلك قد تدمج تقنيتها مع شركة سيارات أخرى تقليدية.

من أبرز المعلومات المتاحة عن المشروع أن أنظمة القيادة الذاتية قيد الاختبار حالياً وقد تؤخر جائزة كورونا خطط إطلاق المشروع حتى عام 2025 وعلى الأرجح تتعاون أبل مع شركة BMW في طراز I3، وكان قد أشار تقرير ألماني إلى أن شركة أبل لديها معمل سيارات سري في برلين يعمل به نحو 20 شخصاً من صناعة السيارات الألمانية

ويمكن أن تستخدم أبل نوعاً جديداً من الأبواب في سياراتها

بالإضافة إلى التكهنات استخدام تقنية AR ,VR، وإضاءة الشاشة وإضاءة الخصوصية، وتصميمات فتحة السقف الفريدة.

توقعات تكلفة وثمن سيارة أبل الحديثة :

استخدام التقنيات المتطورة وتكنولوجيا القيادة الذاتية أمور ليست رخيصة، وبينما لم يكشف أي شخص يعمل على المشروع عن النطاق السعري المتوقع ألا أنه من المرجح أن يتم تسعيرها في نفس حدود أسعار سيارات تسلا.