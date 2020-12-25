عروض فريدة في حراج السيارات المستعملة بأسعار تبدأ من 4500 ريال سعودي

عروض فريدة في حراج السيارات المستعملة هذا الأسبوع بأسعار تبدأ من 4500 ريال سعودي، أتينا لكم اليوم بأرخص عروض السيارات المستعملة في السعودية على الإطلاق، وأصبح بإمكانك الآن امتلاك سيارة مستعملة بحالة جيدة وبسعر رخيص للغاية، قائمة السيارات التي سوف نقدمها لكم اليوم من خلال موقع ثقفني تتضمن مجموعة متنوعة من الموديلات والفئات، فسوف تجد في عروض اليوم سيارات مستعملة من نوع رينو لوجان، انفينيتي، دايهاتسو، هيونداي، جيلي امجراند جي اس، جيلي كول راي، جيلي باندا ال سي،وغيرها من السيارات المعروضة للبيع في الوقت الحالي في حراج السيارات المستعملة.

أرخص عروض حراج السيارات المستعملة

تتواجد سيارة انفينيتي FX35 2006 سوداء اللون أوتوماتيك من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، سجل عداد السيارة حوالي 45 ألف كم وتتواجد في حراج الرياض بسعر 12.000 ريال سعودي، دايهاتسو تريوس 2010 سوداء اللون أوتوماتيك من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، تجاوز عداد السيارة 200 كم وتتواجد في حراج جدة بسعر 13.000 ريال سعودي، رينو لوجان 2011 فضية اللون أوتوماتيك من فئة سيدان، سجل عداد السيارة تقريبا 125 ألف كم وتتواجد في حراج الرياض بسعر 6.500 ريال فقط.

ضمن عروض حراج السيارات المستعملة توافرت أيضا رينو لوجان 2012 بيضاء اللون قير يدوي من فئة سيدان، سجل عداد السيارة حوالي 127 ألف كم وتتواجد في حراج جبيل بسعر 8000 ريال سعودي، هيونداي اكسنت 2009 فضية اللون قير يدوي من فئة سيدان، سجل عداد السيارة 33 ألف كم وتتواجد في حراج الرياض بسعر 10000 ريال سعودي، هيونداي تراجيت 2001 فضية اللون قير أوتوماتيك فئة فان بوكس، تجاوز عداد السيارة 200 ألف كم وتتواجد في حراج الرياض بسعر 4500 ريال سعودي، هيونداي تراجيت 2006 رمادية اللون قير أوتوماتيك فئة فان بوكس، تجاوز عداد السيارة أيضا 200 ألف كم وتتوافر بسعر 8500 ريال سعودي في حراج المدينة المنورة .

سيارات جيلي مستعمل للبيع

تم عرض مؤخرا مجموعة من أرخص سيارات جيلي المتميزة في حراج السيارات بسعر يتناسب مع الجميع، ومن ضمن تلك العروض سيارة جيلي امجراند جي اس 2019 برتقالية اللون أوتوماتيك فئة هاتشباك، سجل عداد السيارة ما يتراوح بين 37 ألف كم وتتواجد في حراج جدة بسعر 50.000 ريال سعودي، وتتوفر سيارة جيلي ازكارا 2021 بيضاء اللون أوتوماتيك من فئة السيارات الرياضية متعددة الإستخدام، تتواجد في حراج الرياض بقسط شهري 1.521 ريال سعودي، سجل عداد السيارة ما يتراوح فقط بين (9.999 – 501) كم وحالتها ممتازة للغاية.

في عروض حراج جيلي أيضا توافرت سيارة جيلي 2015 GC7 سوداء اللون أوتوماتيك من فئة سيدان، سجل عداد السيارة 119 ألف كم وتتوافر بسعر 14.000 ريال سعودي في حراج قطيف، وتتوفر سيارة جيلي امجراند جي اس 2015 رمادية اللون أوتوماتيك فئة هاتشباك، سجل عداد السيارة 115 ألف كم وتتواجد في حراج الدمام بسعر 24.000 ريال سعودي، كما تتوافر سيارة جيلي باندا سي 2013 في حراج جدة بسعر 15.000 ريال سعودي، سجل عداد السيارة حوالي 65 ألف كم وهي فضية اللون ناقل حركة عادي من فئة هاتشباك.