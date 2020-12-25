سعر ومواصفات سيارة بيجو 3008 الجديدة 2021

لقد قامت شركة بيجو بطرح النسخة الجديدة من الجيل الثاني من سياراتها بيجو 3008 في الأسواق الخارجية في شهر سبتمبر 2020، وتتميز النسخة الجديدة من السيارة بالكثير من الابتكارات والتطورات التي تختلف عن الشكل السابق،حيث أن سيارة بيجو 3008 مدمجة الحجم وفرنسية المنشأ، تم طرح السيارة بأربع فئات مختلفة، ويختلف كلا منهما في السعر عن الأخر، وتنافس السيارة في الأسواق العديد من أنواع السيارات المختلفة وذلك لما تحتوي عليه السيارة من إمكانيات ومواصفات تجعلها قادرة علي المنافسة بين أنواع السيارات الضخمة الموجودة في الأسواق، وفيما يلي سنوضح لكم أهم هذه المواصفات وكذلك سعر سيارة بيجو3008 الجديدة 2021 .

أبعاد سيارة بيجو 3008

طرحت سيارة بيجو 3008 في الأسواق بطول كلي يصل إلي حوالي 4.44 مترا، والعرض الكلي للسيارة يصل إلي 1.90 مترا، ويصل ارتفاع السيارة إلي حوالي 1.62 مترا وقاعدة عجلات يصل طولها إلي 2.67 مترا، ويصل إرتفاع السيارة عن الأرض حوالي 219 مم .

أداء سيارة بيجو 3008 الجديدة

تتميز سيارة بيجو 3008 الجديدة بمحرك رباعي الأسطوانات THP سعته تصل إلي 1.6 لترا، يقوم بتوليد طاقة قصوي تقدر ب165 حصانا عند 6000 دورة في الدقيقة، السيارة مدعمة بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات، وتستطيع السيارة أن تظل ثابتة مهما زادت السرعة .

مواصفات سيارة بيجو 3008

تتميز السيارة بمميزات تؤدي إلي الراحة والرفاهية، ومن أهم هذه المواصفات:

تحتوي علي المفتاح الذكي .

لديها زر للتشغيل وللإيقاف .

تمتلك كمبيوتر الرحلات .

شاشة 8 بوصة تشتغل باللمس .

شاشة عدادات رقمية بمقاس 12.3 بوصة .

زجاج كهربائي أمامي وخلفي .

عجلة قيادة وتكون مدمجة بمفتاح للتحكم في نظام كل من الصوت والسرعة.

مفتاح ريموت مركزي .

مسند يد خلفي مزود بحامل للأكواب .

التحكم الألي في درجة حرارة التكييف .

فرامل يد تعمل بالكهرباء .

تحتوي السيارة بغطاء للحقيبة الخلفية .

وتحتوي علي عجلة قيادة مصنوعة من الجلد .

تمكننا من التحكم في ارتفاع الكراسي الأمامية .

تحتوي علي منفذ كهربائي 12 فولت .

تحتوي علي سماعات USB .

تمتلك السيارة جنوط رياضية مقاس 17 بوصة .

تمتلك إضاءة أوتوماتيكية .

لديها زوج من المساحات تعمل أوتوماتيكيا بحساسات للمطر .

مصابيح أمامية LED تعمل ذاتيا مع تشغيل المحرك .

تمتلك مصابيح ضباب هالوجين .

سعر الفئة الأولي للسيارة 464.990 جنيه .

سعر الفئة الثانية للسيارة 509.990 جنيه .

سعر الفئة الثالثة للسيارة 549.990 جنيه .

سعر الفئة الرابعة للسيارة 599.990 جنيه .

سعر الفئة الخامسة من السيارة 649.990 جنيه .

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التصميم الداخلي لسيارة بيجو 3008التصميم الخارجي للسيارةسعر سيارة بيجو 3008 الجديدة 2021