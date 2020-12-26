تعرف على شروط تمويل بنك الرياض للسيارات لعام 1442 ه‍ للسعوديين والمقيمين وكافة الأوراق المطلوبة

شروط تمويل بنك الرياض للسيارات، يقوم بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية بتوفير العديد من الخدمات وعروض التمويل للعملاء من السعوديين والمقيمين من الجنسيات الأخرى على أراضي المملكة، ومن العروض المميزة التي يقدمها البنك هي عروض تمويل السيارات والتي يوفرها البنك بعدد من الشروط لابد من توافرها والأوراق لدى العميل وتختلف هذه الشروط من عميل إلى آخر، تبعًا لجنسية المتقدم وإمكانية تحويل الراتب، وسنوضح لكم تفاصيل وشروط تمويل بنك الرياض لعام 1442 هجريًا.

شروط تمويل بنك الرياض للسيارات لعام 1442 هجريًا

تختلف شروط تمويل السيارات التي يضعها بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية للعملاء، بحسب اختلاف عدة أمور، كجنسية العميل على سبيل المثال، وكذلك إمكانية تحويل الراتب الشهري للعميل، وتأتي الشروط كالتالي:

شروط تمويل سيارات بنك الرياض 1442، شروط التمويل للسعوديين المحولة رواتبهم، يجب أن يتوافر لدى المواطنين السعوديين المحولة رواتبهم، الشروط التالية: أن يكون الحد الأدنى لسن الشخص المتقدم 21 عام، وأن يكون الحد الأدنى لصافي راتبه الشهري 4000 ريال، كما يقوم المتقدم بتقديم الطلب مرفق بخطاب تحويل الراتب للبنك ولا يشترط في تلك الحالة تحديد مدة الخدمة وشروط التمويل للسعوديين الغير محولة رواتبهم، أما بالنسبة للسعوديين الغير محولة رواتبهم، يشترط في تلك الحالة الآتي: أن يكون الحد الأدنى لسن المتقدم 21 عام، وأن يكون الحد الأدنى لصافي راتبه الشهري للمتقدم 6000 ريال، وأن يكون الحد الأدنى لمدة الخدمة 3 شهور.

شروط التمويل لغير السعوديين

أما بالنسبة لشروط التمويل التي يضعها بنك الرياض، للمقيمين بالمملكة العربية السعودية، من غير السعوديين، فهي كالتالي: شروط التمويل للغير سعوديين المحولة رواتبهم: أن يكون موظف بالقطاع الخاص أو الحكومي، أن يكون الحد الأدنى لعمر المتقدم 21 عام، أن يكون الحد الأدنى لصافي راتبه الشهري 4000 ريال ويكون الحد الأدنى لمدة الخدمة 3 شهور، وأن يكون طلب التقديم على التمويل مرفق بطلب تحويل الراتب الشهري على البنك.

شروط التمويل لغير السعوديين الغير محولة رواتبهم، بالنسبة للمقيمين بالمملكة من الجنسيات الغير سعودية والغير محولة رواتبهم على بنك الرياض، فيضع البنك عدة شروط للموافقة على طلب التمويل: أن يكون المتقدم موظف بالقطاع الحكومي أو الخاص والحد الأدنى لسنه 21 عام، أن يكون صافي الراتب الشهري للمتقدم 8000 ريال، أن يكون الحد الأدنى لمدة الخدمة 3 شهور، تمويل السيارات للجهات الغير مدرجة، أما عن الشروط التي يضعها البنك لتمويل السيارات للجهات الغير مدرجة المحولة رواتبهم هي أن يكون الحد الأدنى لسن المتقدم 21 سنة، ويكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري 6000 ريال، تلك الخدمة متوفرة للعملاء من المقيمين والسعوديين كذلك، ويكون المتقدم من منسوبي القطاع الخاص، أن يكون الحد الأدنى لمدة الخدمة 3 شهور ويرفق الطلب بخطاب تحويل الراتب للبنك، أما عن شروط التمويل التي يضعها البنك للجهات الغير مدرجة الغير محولة رواتبهم، فقد جاءت كالتالي: أن يكون الحد الأدنى لعمر المتقدم 21 عام، أن يكون الحد الأدنى لصافي الراتب الشهري 8000 ريال، أن يكون المتقدم من منسوبي القطاع الخاص، الخدمة متوفرة للمقيمين والسعوديين بالمملكة، أن يكون الحد الأدنى لمدة الخدمة 3 شهور بالنسبة للسعوديين، أن يكون الحد الأدنى لمدة الخدمة 6 شهور بالنسبة لغير السعوديين.

الأوراق المطلوبة للتمويل، يسعى بنك الرياض لتقديم المساعدة للمواطنين والمقيمين بالمملكة، وذلك من خلال خدمة التمويل التأجيري التي يقدمها البنك، للمقيمين والمواطنين على حد السواء، بحيث يمكن من خلال الخدمة، الحصول على سيارة بخطة سداد ميسرة، والأوراق المطلوبة للتقديم على التمويل هي: رخصة قيادة سارية، إدخال جميع البيانات بنموذج الطلب، بطاقة الهوية أو بطاقة الإقامة (سارية) إرفاق الطلب بسعر من الوكيل المعتمد لدى البنك، تقديم أصل صورة القيادة “سارية”، إرفاق الطلب بشهادة تحويل الراتب، برامج تمويل السيارات.

يمنح بنك الرياض لعملائه بالمملكة 3 برامج يمكن من خلالها تمويل السيارات: برنامج 50/50، يمكن للعملاء من خلال البرنامج، دفع نصف سعر السيارة وأرباح التمويل والتأمين كدفعة أولى، والنصف الثاني سيتم سداده على فترة سنتين كدفعة أخيرة، برنامج متوسط الرصيد، يقوم البنك في تلك الحالة بحساب متوسط رصيد العميل، ومنح أصحاب الأرصدة فرصة الحصول على التمويل، وهناك أيضًا برنامج أصحاب الأعمال، البرنامج خاص بأصحاب المنشآت الخاصة، ويمكن للمستفيد الحصول على تمويل لسيارات حتى 3 سيارات، والحد الأقصى لقيمة التمويل التي يقدمها البنك للعملاء 500 ألف ريال.