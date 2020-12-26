عروض هيونداي من معرض الوعلان للسيارات

عروض معرض الوعلان للسيارات، يتعدد سوق السيارات من دولة لأخرى، ويعتبر سوق السيارات من أهم الأسواق العالمية التي توجد في المنطقة، كما أن هناك العديد من الجمهور الذي يتابع أسعار السيارات وخصائصها، من أهم السيارات التي توجد في السوق في هذا الوقت الحالي هي سيارة بنتلي فلاينج، في هذا المقال سوف نتعرف على خصائص السيارة وأسعارها.

عروض الوعلان للسيارات

في نهاية كل عام يتم تقديم الكثير من العروض على السيارات وخاصةً سيارات هيونداي التي يقوم معرض الوعلان للسيارات بعمل العروض والتخفيضات عليها وخاصةً في الأسعار الكاش.

من أهم العروض التي يتم عملها في المملكة العربية السعودية على تخفيضات سيارات هيونداي، وتتضمن عروض الوعلان للسيارات عدد من الخصائص على سيارات هيونداي ومن ضمن هذه الخصائص ما يلي:

يتم توفير الضمان على السيارة لمدة تصل إلى حوالي خمس سنوات أو 100 ألف كيلو متر.

يتم توفير عروض الصيانة المجانية وذلك لمدة تصل إلى حوالي عامين.

يتم توفير ضمان لمحرك السيارة ويصل إلى حوالي خمس سنوات.

هناك بعض العروض التي تتضمن عدم وجود دفعات أولى.

تتضمن العروض وجود نظام التقسيط المريح وذلك بدون دفع أي رسوم إدارية يتم دفعها.

يستمر عرض سيارة هيونداي حتى نهاية هذا الشهر الحالي لعام 2020.

موديلات سيارة هيونداي

يتم تواجد عدد كبير من موديلات سيارة هيونداي في معرض وخصومات معرض الوعلان، يتم تقديم الكثير من العروض المختلفة وذلك وفقًا للمميزات التي تم ذكرها سابقًا، من ضمن هذه الموديلات هي إلنترا، أكسنت، كرينتا، كونا، ومن ضمن هذه الموديلات ما يلي:

سيارة هيونداي اكسنت

تعد هذه السيارة من السيارات صغيرة الحجم و بقسط وضمان المصنع حوالي 5 سنوات، وسعر القسط الشهري هو 842 ريال سعودي.

سيارة هيونداي ألنترا

تعتبر هذه السيارة من السيارات متوسطة الحجم و بقسط وضمان المصنع حوالي 5 سنوات، وسعر القسط الشهري هو 1028 ريال سعودي.