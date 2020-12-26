مميزات وأسعار سيارة بنتلي فلاينج

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سيارة بنتلي فلاينج أسعارها ومميزاتها، يتعدد سوق السيارات من دولة لأخرى، ويعتبر سوق السيارات من أهم الأسواق العالمية التي توجد في المنطقة، كما أن هناك العديد من الجمهور الذي يتابع أسعار السيارات وخصائصها، من أهم السيارات التي توجد في السوق في هذا الوقت الحالي هي سيارة بنتلي فلاينج، في هذا المقال سوف نتعرف على خصائص السيارة وأسعارها.الخصائص الميكانيكية لسيارة بنتلي فلاينج سبير
- تعتبر سيارة بنتلي فلاينج سبير هي أول موديل للجيل الثالث من سيارات فلاينج سبير، كما أنها تعد واحدة من أهم السيارات الفاخرة والسيارات المفضلة لدى العديد من الأشخاص وهذا لما تتمتع به السيارة من مميزات وعناصر ترفيهية مثل نظام التكييف الاوتوماتيكي أو مثل نظام الوسائط.
تحتوي سيارة بنتلي فلاينج سبير 2020 على محرك بنزيني تكون سعته هي 6 لتر وتتمثل هذه الخصائص الميكانيكية للمحرك على الخصائص التالية:عزم المحرك
عزم محرك سيارة بنتلي فلاينج 2020 يصل إنتاجه إلى حوالي 820 نيوتن.متر ويصل معدله حوالي رطل.قدم.
قوة المحرك
يصل قوة محرك سيارة بنتلي فلاينج إلى حوالي 626 حصان ومعدله حوالي 467 كيلو واط.تسارع المحرك
يبلغ تسارع محرك سيارة بنتلي فلاينج سبير من الثبات حوالي 200 كيلو/الساعة وذلك خلال وقت تكون مدته 3.8 ثانية فقط.السرعة القصوى للمحرك
تصل السرعة القصوى لمحرك سيارة بنتلي فلاينج سبير حوالي 333 كم في الساعة ومعدل المحرك حوالي 207 ميل ساعة تقريبًا.مصروف الوقود للمحرك
يصل مصروف المحرك لسيارة بنتلي فلاينج سبير على الطرق الداخلية إلى حوالي 19.6 لتر على 100 كم، أما بالنسبة للطرق الخارجية يصل مصروف الوقود للمحرك حوالي 12.4 لتر على 100 كم.ناقل الحركة للمحرك
يكون ناقل الحركة للمحرك حوالي ثماني سرعات.
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