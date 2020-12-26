تعرف على مزايا وإمكانيات سيارة بي إم دبليو الفئة الثالثة BMW 3 series 2021

حديثنا اليوم عن إمكانيات سيارة بي إم دبليو 2021 الفئة الثالثة الجديدة، حيث يُعد حوالي 30 % من مبيعات العملاق الألماني BMW من الفئة الثالثة وذلك منذ عام 1975، حيث كانت وما زالت سيارة يعشقها الشباب كما أثبتت تطور رائع من جيل إلى جيل ومعنا اليوم الجيل السابع BMW 3 series 2021 الجديد كليا، والذي أُطلق في معرض باريس الدولي للسيارات بفئة 320 I مُحرك البنزين والتي تُعد أقل فئة.

إمكانيات سيارة بي إم دبليو 2021 الفئة الثالثة

سيارة بي إم دبليو 2021 الفئة الثالثة أوتوماتيك SPORT COMFORT رياضية مريحة متعددة الإستخدام، تحتوي على USB عادي و أخر Fast charger، مُحرك السيارة بفئة 320 هو 4 سلندر سعة 2 لتر تربو مزدوج والذي يعمل على مساعدة الماكينة في العزم أكثر من القوة، حيث تُعد قوة السيارة 184 حصان فقط ولكن عزم المُحرك 300 نيوتن.متر، حيث يعمل العزم على حمل السيارة على سرعات منخفضة أكثر من السرعات العالية.

قير السيارة أوتوماتيكي 8 سرعات والذي يُقلل بشكل كبير من استهلاك البنزين، حيث أنه لكل 100 كيلو تحتاج السيارة إلى 5.5 لتر فقط من البنزين، حيث تُعد BMW 3 series 2021 سيارة اقتصادية جدا بمعدل استهلاك للوقود حوالي 19 كم لكل لتر، كما أن خزان الوقود سعته 59 لتر، تتوفر السيارة بنسخة دفع رباعي بتسارع 7.6، كما تحتوي على مكبس أمامي واحد ومكبس خلفي واحد وتتميز بفرامل ممتازة.

مزايا الجيل السابع من سيارة بي إم دبليو الفئة الثالثة

يُعد الجيل السابع من الفئة الثالثة BMW 3 series 2021 أفخم وأجمل من الداخل والخارج وأكثر راحة وفخامة، فمن ناحية تصميم In power الأمامي تتميز بفتحات تبريد جميلة وحساسات أمامية وشبك بشكل رائع، والذي تستطيع فتحه أو غلقه عند الحاجة للتبريد، كما أن هذا يمنحك انسيابية أفضل ويُقلل من استهلاك الوقود لأن مقاومة الهواء تصبح أفضل، وإذا لم تكن بحاجة للتبريد عليك غلق فتحات الشبكة.

الإضاءة في بي إم دبليو 2021 الفئة الثالثة LED ولكن بدون خطوط LED النهارية، بالإضافة إلى كشافات تتواجد في الأسفل والإطار 225 X 45 إطار متميز والعزل ممتاز، بالإضافة إلى فتحة سقف بشكل جمالي رائع، السيارة مدعومة بكاميرا خلفية وحساسات خلفية، بالإضافة إلى صندوق خلفي بمساحة ممتازة 480 لتر حجم الحمولة، كما أن المقاعد بين الشمواه والجلد وتكييف للتحكم، وعدد 10 سماعات تتصل بالشاشة الأمامية.