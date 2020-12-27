أرخص عروض سيارات مستعملة للبيع في السعودية تبدأ من 2.000 ريال سعودي

قائمتنا اليوم تضم أرخص عروض حراج السيارات المستعملة المتواجدة على وجه الخصوص في مدينتي جدة والرياض، حيث نتناول سيارات مستعملة للبيع في السعودية بأسعار تبدأ من ألفي ريال سعودي فقط، مع الوضع في الاعتبار بالطبع حالة السيارة وعدد الكيلومترات المقطوعة، وسنعرض أنوع مختلفة من السيارات المستعملة المعروضة للبيع بأرخص الأسعار، بعد أن تفحصنا معظم السيارات المتواجدة في حراج بي إم دبليو، حراج سيارات كيا، حراج هوندا، حراج سيارات نيسان وغيرها، تابعنا إذا كنت ترغب في امتلاك سيارة مستعملة بسعر رخيص للغاية؛ فسوف نتناول أنواع متعددة تفصيلا من حيث الموديل والسعر، وسوف تجد بالتأكيد السيارة التي تناسبك.

أرخص السيارات المستعملة في حراج السيارات

أرخص العروض المتواجدة في قائمتنا اليوم بعد تفحص حراج مدينة جدة، سيارة هوندا سيفك موديل 2000 ذهبية اللون قير عادي بحالة جيدة، عداد الكيلومترات يبلغ 210 ألف كيلومتر وسعرها 2000 ريال سعودي ، كما تتوفر سيارة كيا سيراتو موديل 2009 بيضاء اللون قير عادي فئة سيدان، سعرها 9 آلاف ريال وعداد الكيلومترات يبلغ 210 ألف كم، وتتوفر أيضا سيارة ألنترا موديل 2007 بيضاء اللون أوتوماتيك فحص جديد، عداد الكيلومترات يبلغ 250 ألف كم وسعرها 9.500 ريال سعودي، ويتواجد باص هونداي اتش ون موديل 2003 أخضر اللون أوتوماتيك يصلح للاستخدام العائلي أو التجاري، سعره فقط 12.000 ريال سعودي وعدد الكيلومترات يبلغ 230632 كيلومتر.

أحدث عروض حراج الرياض للسيارات

أما بالنسبة لأرخص الأسعار في حراج الرياض، فتتضمن سيارة أي تن جراند موديل 2016 بيضاء اللون أوتوماتيك فئة سيدان بمظهر رياضي، سعرها 18.000 ريال وعداد الكيلومترات يبلغ 131500 كم، كما تتوفر سيارة هيونداي موديل 2014 بيضاء اللون أوتوماتيك فئة سيدان مُجدد ومفحوص، عداد الكيلومترات يبلغ 174 ألف كم وسعرها 14 ألف ريال، وتتواجد سيارة كيا سيراتو موديل 2009 فضية اللون أوتوماتيك فئة سيدان، سعرها 12.000 ريال سعودي وعداد الكيلومترات يبلغ 270 ألف كيلومتر، كما تتوفر سيارة بي إم دبليو موديل 2007 زرقاء اللون قير أوتوماتيك فئة سيدان، عداد الكيلو مترات يبلغ 300 ألف كم وسعرها 20 ألف ريال سعودي.

عروض سيارات مستعمل بأرخص الأسعار

في بقية المدن وضمن أرخص عروض السيارات المستعملة، تتواجد سيارة نيسان أرمادا موديل 2007 سوداء اللون فئة سيدان بحالة جيدة جدا، متوفرة في حراج البدع بسعر 15.000 ريال سعودي وعداد الكيلومترات يبلغ 200 ألف كم، كما تتوفر سيارة دودج موديل 2008 فضية اللون أوتوماتيك فئة سيدان، متوفرة في حراج الخبر الشمالية بسعر 12.000 ريال وعداد الكيلومترات يبلغ 246 ألف كم، وتتوفر أيضا سيارة شيفروليه افيو موديل 2007 زرقاء اللون أوتوماتيك فئة سيدان، عداد الكيلومترات يبلغ 104 ألف كيلومتر وسعرها 6 ألاف ريال في حراج الطائف.