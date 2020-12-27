ماكلارين تكشف عن سيارة فارهة جديد محدودة الإصدار

سيارة جديدة تعمل عليها حاليا شركة ماكلارين البريطانية، صاحبة الباع الطويل في إنتاج السيارات الرياضية الفارهة، السيارة الجديدة ستحمل اسم "سيبر"، وستنتج بعدد 15 سيارة فقط، وفق ما كشفه وكيل شركة ماكلارين في بيفرلي هيلز الأمريكية.

ماكلارين تعمل على سيارة جديدة محدودة الإصدار

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الألمانية، فقد تم الكشف لأول مرة عن مشروع هذه السيارة قبل فترة وهي مستوحاة من النموذج الاختباري فيجن جران توريزمو الذي عرضته شركة ماكلارين، وتعتبر السيارة الجديدة بمثابة إحدى مهام "عمليات ماكلارين الخاصة" التي أمر بها أحد العملاء، ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي لسيارات هذا الطراز إلى الحد الأقصى المتداول لهذه السلسلة وهو 15 سيارة.

محرك سيارة ماكلارين سيبر الجديدة

سيارة ماكلارين سيبر ستأتي بمحرك تربو مزدوج يحتوي على 8 صمامات بقوة 824 حصاناً، وتصل سرعتها القصوى إلى 218 ميلاً في الساعة، ويمكن لعملاء ماكلارين شراء السيارات الـ 15 التي تقرر إنتاجها، كما يمكن لكل عميل تحديد المواصفات والتجهيزات التي يريدها، لهذا سيختلف سعر كل سيارة من الطراز عن الأخرى.