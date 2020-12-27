أرخص عروض حراج كاديلاك وجاغوار مستعمل بأسعار تبدأ من 15 ألف ريال

نقدم اليوم لكم أفضل عروض حراج سيارات كاديلاك وجاغوار مستعمل في السعودية من حيث السعر وحالة السيارة، حيث تبدأ عروض السيارات المستعملة في قائمتنا من 15 ألف ريال، ويُفضل الكثير من مُتابعي عالم السيارات التي تتميز بالفخامة ماركات كاديلاك وجاغوار على وجه الخصوص، وتتنوع فئات سيارات شركة كاديلاك الأمريكية حيث قدمت الشركة كاديلاك CTS، كاديلاك اسكاليد، كاديلاك XT6، كاديلاك XT5 وغيرها من الفئات، أما شركة جاغوار البريطانية فمنها على سبيل المثال جاغوار XF وجاغوار اف بيس، وتتواجد مُعظم تلك الأنواع في قائمة عروض السيارات التي أتينا لكم بها من حراج سيارات كاديلاك وجاغوار.

عروض حراج كاديلاك بأرخص الأسعار

تتواجد الآن لدى حراج كاديلاك عروض مميزة من حيث السعر وحالة السيارة كما ذكرنا، وعرضت سيارة كاديلاك اسكاليد مخزن 2012 بُنية اللون للبيع بسعر 110.000 ريال سعودي في حراج جدة، وهي من فئة السيارات الرياضية متعددة الإستخدام مع قير أوتوماتيك وسجل عداد السيارة حوالي 89.999 كم، وتتوافر أيضا للبيع سيارة كاديلاك DTS 2006 أوتوماتيك فئة سيدان ذهبية اللون، سجل عداد السيارة 149.999 كم تقريبا وتتواجد في حراج جدة أيضا بسعر 15.000 ريال سعودي، كما تتوفر أيضا للبيع سيارة كاديلاك اسكاليد 2009 أوتوماتيك رياضية متعددة الإستخدام لونها كريمي، تجاوز عداد السيارة 200 ألف كم ومتاحة بسعر 55.000 ريال سعودي في حراج الباحة.

أحدث عروض حراج كاديلاك 2019 – 2020

بالنسبة لأحدث عروض الموديلات الحديثة لسيارات كاديلاك المتوفرة في حراج السيارات المستعملة، تتوفر سيارة كاديلاك XT6 2020 أوتوماتيك رياضية متعددة الإستخدام سوداء اللون، سجل عداد السيارة تقريبا 25000 كم وتتواجد في حراج المدينة المنورة بسعر 190.000 ريال سعودي، وتواجدت أيضا سيارة كاديلاك اسكاليد طويل 2019 قير أوتوماتيك من فئة السيارات الرياضية متعددة الإستخدام سوداء اللون، سجل عداد السيارة أقل من 10 آلاف كم وتتواجد في حراج جدة بسعر 260.000 ريال سعودي.

أرخص أسعار عروض حراج جاغوار

أما بالنسبة لعروض السيارات المستعملة في حراج جاغوار فقد تضمن سيارتين فقط في عروض هذا الأسبوع، فقد تواجدت سيارة جاغوار اف بيس 2018 سوداء اللون قير أوتوماتيك رياضية متعددة الإستخدام ، سجل عداد السيارة حوالي 69.999 كم وتتواجد في حراج الرياض بسعر 165.000 ريال سعودي، بالاضافة إلى سيارة جاغوار XF 2012 أوتوماتيك فئة سيدان بيضاء اللون، سجل عداد السيارة 60 ألف كم تقريبا ومتاحة للبيع بسعر 50.000 ريال سعودي في حراج الرياض.